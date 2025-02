Las acciones de Alphabet se hunden tras estancarse el crecimiento de la nube y dispararse el gasto

Por: Financial Times

La matriz de Google promete desembolsar US$ 75.000 millones en centros de datos este año para satisfacer la creciente demanda de IA.

Las acciones de Alphabet, matriz de Google, cayeron con fuerza después de que ladesalentaran a los inversionistas. después de que la ralentización del crecimiento del negocio en la nube y los planes de gastar US$ 75.000 millones este año en la creación de capacidad para productos de inteligencia artificial

A última hora del martes, Alphabet informó aumentos de dos dígitos en los ingresos y ganancias del cuarto trimestre, impulsados por su negocio principal de publicidad. Pero los inversionistas se centraron en un trimestre decepcionante para su gran unidad de nube, que gestiona los centros de datos de Google.

Los ingresos de la división de la nube aumentaron un 30%, hasta casi US$ 12.000 millones, pero a un ritmo inferior al 35% de los tres meses anteriores y por debajo de los US$ 12.200 millones previstos por los analistas. El CFO, Anat Ashkenazi, achacó esta situación a "una demanda superior a nuestra capacidad disponible".

Sin embargo, la magnitud del gasto de Google relacionado con la IA para satisfacer esta demanda sorprendió al mercado. Los gastos de capital del cuarto trimestre ascendieron a US$ 14.300 millones, frente a los US$ 11.000 millones del año pasado y superando las expectativas de US$ 13.200 millones.

El CEO de Google, Sundar Pichai, dijo que el gasto en centros de datos y servidores se aceleraría hasta los US$ 75.000 millones este año, frente a los US$ 53.000 millones de 2024 y un tercio más de lo que Wall Street había estimado. "El coste de usar realmente (la IA) va a seguir bajando, lo que hará viables casos de uso más extraordinarios", sostuvo Pichai, negando que la compañía estuviera gastando de forma desmedida. "Ese es el espacio de oportunidades. Es tan grande como viene, y es por eso que nos estás viendo invertir para hacer frente a ese momento". Las acciones de Alphabet cayeron hasta un 8% en las operaciones posteriores al cierre de mercado, lo que supone el quinto peor día bursátil de la última década y elimina unos US$ 200.000 millones de su capitalización bursátil. Sin embargo, las acciones habían subido un 45% en los últimos 12 meses, lo que las situaba en US$ 2.500 millones, sólo por detrás de Apple, Microsoft, Nvidia y Amazon.