Meta advierte que las ventas del trimestre en curso no alcanzarán las estimaciones del mercado

Meta Platforms proyectó ventas menores a lo esperado para el actual trimestre, generando dudas de que pueda hacer crecer su negocio de publicidad digital lo suficientemente rápido como para respaldar importantes inversiones planificadas en Inteligencia Artificial (IA) y otros productos innovadores.

La compañía espera ventas en el primer trimestre de entre US$ 39.500 millones y US$ 41.800 millones, dijo este miércoles. El punto medio de su pronóstico se quedó por debajo de la estimación promedio de los analistas de US$ 41.700 millones, según datos compilados por Bloomberg.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, ha estado utilizando tecnología de IA para transformar el funcionamiento del negocio de Meta, desde la forma en que se dirige la publicidad hasta el orden del contenido que aparece en las redes sociales, exprimiendo más valor del negocio de las redes sociales y sus 3.350 millones de usuarios diarios.

Todo esto está destinado a financiar iniciativas futuristas que pierden dinero, como la realidad virtual y aumentada, así como una costosa construcción de infraestructura de IA.

Resultados del cuarto trimestre

Sin embargo, el gigante de las redes sociales también informó ventas en el cuarto trimestre mejores a lo esperado, de US$ 48.400 millones, superando los US$ 47 mil millones que Wall Street esperaba en promedio.

La publicidad de las redes sociales de Meta, como Instagram y Facebook, sigue impulsando la gran mayoría de las ventas.