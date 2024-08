Lo que Apple puede perder en el veredicto antimonopolio de Google

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La histórica sentencia antimonopolio dictada el lunes contra Google está sacudiendo una de las asociaciones más antiguas de la tecnología.

En el centro del caso están los acuerdos exclusivos por valor de miles de millones de dólares que Google ha firmado a lo largo de los años para convertirse en el motor de búsqueda predeterminado en navegadores y dispositivos de todo el mundo. Ninguna empresa se benefició más que Apple, otro gigante de las grandes tecnologías, al que el juez de distrito estadounidense Amit Mehta calificó de "socio crucial" de Google.

Durante las semanas que duró el juicio, los ejecutivos de Apple comparecieron para explicar y defender la asociación. En virtud de un acuerdo que se materializó por primera vez en 2002, Google pagaba a Apple una parte de los ingresos por publicidad en búsquedas para que dirigiera a sus usuarios a Google Search por defecto, con pagos que alcanzaban los US$ 20.000 millones para 2022, según las conclusiones del tribunal. A cambio, Google obtenía acceso a la valiosa base de usuarios de Apple: más de la mitad de todas las consultas de búsqueda en EEUU se realizan actualmente a través de dispositivos Apple.

Desde la sentencia del lunes, Apple se ha mantenido en silencio. Pero es probable que se implique a fondo en la siguiente fase del caso, que abordará la solución propuesta a las infracciones legales de Google. Los remedios en el caso podrían ser específicos o de gran alcance. El Departamento de Justicia, que presentó el caso, no ha dicho lo que pedirá.

Según Eric Seufert, analista independiente, "es probable que Apple sienta el impacto más profundo de la sentencia".

Los analistas de JPMorgan escribieron que la sentencia deja a Apple con una serie de "alternativas incómodas", incluida la posibilidad de un nuevo acuerdo de reparto de ingresos con Google que no le conceda derechos exclusivos como motor de búsqueda por defecto, reduciendo así su valor.

Llegar a acuerdos de reparto de ingresos con motores de búsqueda alternativos como Bing de Microsoft, escribieron, "ofrecería menores beneficios económicos para Apple, dada la superior monetización publicitaria de Google".

¿Hay alternativas?

Mehta señaló en su sentencia que la idea de sustituir el acuerdo con Google por otro en el que participaran Microsoft y Bing ya se había planteado anteriormente. Eddy Cue, vicepresidente senior de servicios de Apple, "llegó a la conclusión de que un acuerdo Microsoft-Apple sólo tendría sentido si Apple 've(ía) a Google como alguien con quien (no) quiere hacer negocios y, por tanto, está dispuesta a poner en peligro los ingresos para salir. De lo contrario, no tendría sentido seguir con Google, ya que es lo más seguro que puede haber", escribió Mehta.

Apple podría construir su propio motor de búsqueda. Todavía no lo ha hecho, y el juez del caso no llegó a coincidir con el Departamento de Justicia en que el acuerdo con Google equivalía a un "pago" a Apple para mantenerla fuera del mercado de motores de búsqueda. Un estudio interno de Apple en 2018, citado en la opinión del juez, concluyó que incluso si lo hiciera y mantuviera el 80% de las consultas, seguiría perdiendo US$ 12.000 millones en ingresos en los primeros cinco años tras separarse de Google.

Mehta citó un correo electrónico de John Giannandrea, antiguo ejecutivo de Google que ahora trabaja para Apple, en el que afirmaba que "existe un riesgo considerable de que (Apple) acabe con un motor de búsqueda no rentable que (además) no sea mejor para los usuarios".

Google ha prometido recurrir la sentencia. Nicholas Rodelli, analista de CRFA Research, dijo que era una "posibilidad remota", dada la "meticulosa" sentencia.

Rodelli cree que "no es probable que el juez dicte una medida cautelar que cambie las reglas del juego", como la prohibición total de compartir ingresos con Apple. Dependiendo del remedio que el juez decida para las violaciones antimonopolio de Google, Seufert dijo que Apple podría "verse obligada a aceptar un acuerdo mucho menos lucrativo con Microsoft (sobre Bing) o puede que se le impida vender por defecto de búsqueda en absoluto".

"Sin duda va a ajustar la relación entre Google y Apple", dijo Bill Kovacic, expresidente de la Comisión Federal de Comercio y profesor de Derecho y Política de la Competencia en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington.

Apple no es la única empresa potencialmente afectada por la sentencia del lunes. Según el tribunal, el pago de Google a Mozilla en 2021 por la posición por defecto en su navegador ascendía a más de US$ 400 millones, aproximadamente el 80% del presupuesto operativo de Mozilla. Un portavoz de Mozilla dijo que estaba "revisando de cerca" la decisión y "cómo podemos influir positivamente en los próximos pasos".

La IA suma protagonismo

Mientras tanto, el mercado de las búsquedas está experimentando una transformación, ya que empresas como Google y Microsoft exploran cómo los chatbots de IA generativa pueden transformar las funciones de búsqueda tradicionales.

La asociación de Apple con OpenAI, anunciada en junio, permitirá a los usuarios dirigir sus consultas a su chatbot ChatGPT. Un asistente de voz Siri más inteligente, impulsado por los modelos de IA propios de Apple, también creará una nueva salida para las consultas de los usuarios que, de otro modo, podrían dirigirse a Google. Los modelos de Apple se entrenan con Applebot, un rastreador web que, al igual que la tecnología de un motor de búsqueda, recopila información pública de Internet.

La búsqueda tradicional no muestra signos de desaceleración. Un estudio de Emarketer revela que, sólo en Estados Unidos, el gasto en publicidad en buscadores crecerá una media del 10% anual, hasta alcanzar los US$ 184.000 millones en 2028. Google, la empresa dominante con diferencia, acapara aproximadamente la mitad de ese gasto. El actual acuerdo de Apple con Google le habría permitido prorrogar unilateralmente la asociación hasta 2028.

El fabricante de iPhone con sede en Cupertino, California, tiene que librar su propia batalla antimonopolio. La división antimonopolio del Departamento de Justicia, dirigida por Jonathan Kanter, presentó en marzo una amplia demanda contra Apple, convirtiéndola en el último gigante de las grandes tecnologías en el punto de mira de las fuerzas de seguridad de la administración Biden.

Los problemas legales reflejan el declive de las relaciones de Apple con los responsables políticos de Washington, a pesar de los esfuerzos de su CEO, Tim Cook, por intensificar el cabildeo de la empresa ante la Casa Blanca de Biden, según un estudio del Tech Transparency Project. TTP descubrió que Apple gastó US$ 9,9 millones en actividades de lobby ante el gobierno federal en 2023, su cifra más alta en 25 años, aunque sigue siendo muy inferior a la de empresas como Google, Amazon y Meta.