Google pierde emblemático caso antimonopolio en EEUU por dominio en búsquedas

Un juez federal de Estados Unidos dictaminó que Google gastó miles de millones de dólares en acuerdos exclusivos para mantener un monopolio ilegal en las búsquedas, en una victoria histórica para el Departamento de Justicia en su intento de controlar el poder de mercado de las grandes empresas tecnológicas.

Amit Mehta, el juez que presidió el caso en el Distrito de Columbia, calificó a Google de “monopolista” en una decisión de 286 páginas el lunes que encontró que la compañía había violado la ley antimonopolio de Estados Unidos.

El fallo se produce tras un juicio de semanas de duración en el que el Departamento de Justicia argumentó que el gigante de las búsquedas pagó decenas de miles de millones de dólares por acuerdos anticompetitivos con proveedores de servicios inalámbricos, desarrolladores de navegadores y fabricantes de dispositivos. Estos pagos ascendieron a más de US$ 26.000 millones en 2021, según la decisión.

Google, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de búsqueda en línea, argumentó que se enfrentaba a una competencia feroz en el sector y que su éxito se debía a la calidad de sus productos.

El fallo de la demanda de 2020, presentado por el Departamento de Justicia junto con 52 estados y territorios de EEUU, puede ser apelado. Google y el Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

El procedimiento entrará ahora en una segunda fase en la que el tribunal determinará qué soluciones debe tomar Google. El Departamento de Justicia aún no ha indicado qué sanciones buscaría, pero puede centrarse en limitar la capacidad de Google para cerrar los acuerdos en cuestión en el caso.

Histórica victoria frente a tecnológicas

La decisión es la mayor victoria contra las grandes tecnologías por parte de las autoridades antimonopolio estadounidenses en décadas.

En los últimos años, han presentado una serie de grandes casos que afectan al núcleo del poder de las grandes tecnologías: el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha demandado a Apple y tiene un segundo caso pendiente contra Google, acusándolo de supuestamente ejercer un control monopolístico del mercado de la publicidad digital. La segunda prueba de Google comenzará el próximo mes.

La Comisión Federal de Comercio también presentó demandas contra Amazon y Meta.

El acuerdo de años de Google con Apple para convertirlo en el motor de búsqueda predeterminado en el iPhone ha sido objeto de escrutinio durante mucho tiempo. Documentos judiciales no sellados mostraron que Google pagó a Apple US$ 20.000 millones sólo en 2022. Esto equivaldría a una porción sustancial del negocio de servicios de Apple de US$ 85 mil millones al año, que incluye su App Store y Apple Pay. Apple, que no es demandada en el caso, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

También están en juego en el caso los contratos que el gigante tecnológico alcanzó a lo largo de los años con el desarrollador de navegadores Mozilla, los fabricantes de teléfonos inteligentes Android Samsung, Motorola y Sony, y los operadores inalámbricos AT&T, Verizon y T-Mobile.

Los "acuerdos de distribución de Google excluyen una parte sustancial del mercado general de servicios de búsqueda y perjudican las oportunidades de competencia de sus rivales", dijo Mehta en el fallo.

En una victoria para Google, Mehta descubrió que no tenía poder de monopolio en el mercado de publicidad en búsquedas como habían alegado los demandantes.

El juez culpó por separado a la empresa por “hasta dónde llega Google para evitar crear un rastro documental para reguladores y litigantes”, pero no llegó a penalizarla por el comportamiento, razonando que no era necesario declarar culpable a Google. Mehta señaló que su decisión “no debe entenderse como una condonación por la incapacidad de Google de preservar la evidencia del chat”.

Las acciones de Alphabet, matriz de Google, cayeron más de un 4% el lunes en medio de una liquidación generalizada en los mercados estadounidenses.