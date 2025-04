Los aranceles estadounidenses amenazan casi US$ 2 billones en promesas de inversión de empresas globales

Las empresas se han comprometido a invertir al menos US$ 1,9 billones (millones de millones) en Estados Unidos desde el inicio de la presidencia de Donald Trump, pero la bonanza del gasto podría verse amenazada por una espiral de guerra arancelaria.

Las promesas de inversión de empresas extranjeras y estadounidenses han alcanzado los US$ 1,9 billones, según un análisis del Financial Times. Esto se compara con los US$ 910.000 millones de inversiones privadas en el sector manufacturero anunciadas desde el inicio de la presidencia de Joe Biden hasta octubre de 2024, según el Departamento de Comercio de EE. UU.

Los últimos compromisos incluyen US$ 100.000 millones cada uno de SoftBank, que hizo el compromiso en diciembre, y el fabricante de chips TSMC , US$ 20.000 millones del grupo naviero francés CMA CGM, una promesa de US$ 500.000 millones de Apple y US$ 5.000 millones del fabricante de automóviles Stellantis .

Sin embargo, muchas de las promesas provienen de empresas con cadenas de suministro globales que son vulnerables a los amplios aranceles que Trump ha anunciado contra socios comerciales, incluidos China , India y la UE.

Teresa Fort, profesora asociada y experta en comercio internacional del Dartmouth College, afirmó que el daño causado por los aranceles de Trump iría mucho más allá de los US$ 1,9 billones prometidos en inversión: "La incertidumbre que ha introducido en el sistema comercial mundial impide que nadie pueda realizar inversiones a largo plazo. Sin duda, esto hará que Estados Unidos sea un lugar menos atractivo para invertir".

Trump afirmó a finales de marzo que el dinero estaba fluyendo gracias a sus políticas comerciales. Sin embargo, tras anunciar un arancel del 20% a las importaciones de la UE , el presidente francés, Emmanuel Macron, instó a las empresas a pausar sus inversiones estadounidenses mientras su gobierno trabaja con la Comisión Europea en la respuesta de la UE.

"¿Qué mensaje enviaríamos si importantes actores europeos invirtieran miles de millones de euros en la economía estadounidense justo cuando (EE UU) nos está golpeando?", preguntó Macron, instando a las industrias a abstenerse también de intentar negociar exenciones con Washington.





El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón declaró el lunes que el primer ministro Shigeru Ishiba expresó su profunda preocupación por la posibilidad de que las medidas arancelarias estadounidenses debiliten la capacidad de inversión de las empresas japonesas en una conversación telefónica con Trump. Japón es la principal fuente de inversión extranjera en Estados Unidos.

Algunos analistas argumentan que las políticas proteccionistas de Trump podrían acelerar la inversión en la producción estadounidense a medida que los países buscan obtener concesiones. A principios de este año, el Instituto de Investigación Capgemini estimó que se esperaba que las empresas estadounidenses gastaran US$ 1,1 billones en relocalizar la fabricación en Estados Unidos durante los próximos tres años, frente a los US$ 750 000 millones previstos para 2024.

Pero Scott Lincicome, vicepresidente del grupo de expertos de libre mercado Cato Institute, dijo que una disminución de las ganancias corporativas, mayores costos de producción y una desaceleración de la economía estadounidense como resultado de los aranceles podrían afectar el apetito inversor.

“Quienquiera que haya planeado usar estos anuncios [de inversión] para lograr la eliminación o reducción de los aranceles ha demostrado estar bastante equivocado”, dijo Lincicome. “Es imposible considerar los aranceles anunciados como una especie de plan sistemático para incentivar la inversión a largo plazo”.

Stellantis, que fabrica camionetas Jeep y Ram, ya dijo que suspendería a 900 trabajadores en cinco plantas en Estados Unidos y cerraría temporalmente la producción en Canadá y México como resultado de la incertidumbre arancelaria.

Los expertos señalaron la dificultad de determinar qué parte de las promesas era nueva, así como de predecir qué parte se concretaría. Las promesas realizadas durante el primer mandato presidencial de Trump incluyeron algunas inversiones ya planificadas, mientras que no está claro cuántas de las realizadas durante la presidencia de Biden se materializaron.

“Estos anuncios de inversión, que se producen en enero o febrero, no pueden ser el resultado de la nueva administración entrante”, dijo un académico estadounidense especializado en gestión, señalando que la planificación financiera se realiza en escalas de tiempo más largas.

Panorama desafiante

Apple anunció una inversión de US$ 500.000 millones en febrero, pero perdió más de US$ 300.000 millones en valor de mercado tras la presentación de los aranceles de Trump, que afectarán a sus centros de suministro y producción en Asia. Apple ya realiza inversiones sustanciales en Estados Unidos, por lo que no está claro cuánto puede atribuirse a Trump.

La surcoreana Hyundai prometió invertir US$ 21.000 millones en tres años para expandir su producción de automóviles y su negocio siderúrgico en Estados Unidos y crear 100.000 empleos. A pesar de ello, los automóviles de fabricación extranjera que se venden en Estados Unidos ahora enfrentan un arancel del 25%.

Trump también anunció un arancel adicional del 25% sobre todas las importaciones surcoreanas.

SoftBank, dirigido por el director ejecutivo Masayoshi Son, dijo que había superado la promesa de US$ 50 mil millones hecha después de la primera victoria de Trump en 2016, creando más de 50.000 puestos de trabajo, aunque despidió personas durante la pandemia.

Kirk Boodry, analista de Astris Advisory, dijo que SoftBank podría verse obligado a vender activos si los aranceles causaran una caída prolongada del mercado, como sucedió en 2020 durante la pandemia.