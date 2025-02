Nueva señal tras llegada de Trump: Deloitte pide a empleados que trabajan en contratos de gobierno de EEUU eliminar pronombres de género de correos electrónicos

Deloitte US pidió a los empleados que trabajan en contratos gubernamentales que eliminen los pronombres de género de sus firmas de correo electrónico y abandonó sus programas más amplios de diversidad e inclusión, en la última señal de que las empresas están cambiando sus políticas después de la elección de Donald Trump.



La semana pasada se pidió a los consultores de la firma Big Four que trabajan para el gobierno de Estados Unidos que eliminaran los pronombres que indican su género de los correos electrónicos enviados externamente, según personas familiarizadas con los detalles.



En un correo electrónico dirigido al personal de la práctica de servicios públicos y gubernamentales de la firma, que cuenta con aproximadamente 15.000 empleados, se pidió que hicieran los cambios "para alinearse con las prácticas y requisitos emergentes de los clientes gubernamentales".



Un correo electrónico separado enviado el lunes y visto por el Financial Times decía que Deloitte US también "daría por terminado" sus objetivos de diversidad, un informe anual de diversidad, equidad e inclusión y la "programación" DEI de la empresa.



Deloitte US es la última firma en actualizar políticas que abordan asuntos políticamente sensibles después de que Accenture descartara sus objetivos de diversidad global y sus programas profesionales específicos para cada grupo demográfico la semana pasada, citando también una “evaluación” del nuevo panorama político estadounidense.



En uno de sus primeros actos al regresar a la Casa Blanca el mes pasado, Trump ordenó a las agencias federales que eliminaran todas las referencias a la “ideología de género” de sus comunicaciones. La instrucción fue parte de una orden ejecutiva destinada a “restaurar la verdad biológica al gobierno federal” que establecía que sería política del gobierno de Estados Unidos reconocer solo dos sexos en todos los documentos y mensajes oficiales.



Si bien la orden no obligaba a las empresas privadas a tomar medidas específicas, sí exigía que las agencias gubernamentales garantizaran que “los fondos federales no se utilizaran para promover la ideología de género” y que las agencias tuvieran en cuenta las “preferencias de los beneficiarios” al celebrar contratos.



El cambio requeriría una revisión de los contratos federales para asegurarse de que “no se otorgan de una manera que promueva la ideología de género”, dijo un funcionario entrante de la Casa Blanca a los periodistas en ese momento.



En el correo electrónico de la semana pasada a sus consultores del gobierno de EEUU, Deloitte proporcionó una nueva plantilla de firma que los empleados deben configurar antes del 7 de febrero, según las personas que recibieron el mensaje.



En un correo electrónico separado esta semana, Deloitte US dijo que eliminaría sus programas DEI después de “una revisión detallada de todas las directivas gubernamentales pertinentes para garantizar que cumplimos”.



La firma de contabilidad y consultoría había establecido previamente una serie de objetivos de DEI que pretendía alcanzar para 2025, incluido el gasto de US$ 200 millones en "empresas lideradas por afroamericanos" y el aumento del equilibrio de género y la diversidad étnica de sus socios, directores y directores generales de EEUU.



La empresa seguirá llevando a cabo algunas iniciativas, incluidos eventos del mes del patrimonio, redes étnicas internas y “consejos de inclusión”, agregó el correo electrónico, y seguirá mejorando las prácticas de contratación para que sean “justas y no discriminatorias”.



“Todos son bienvenidos en Deloitte”, decía el mensaje, pidiendo al personal que “por favor se cuiden unos a otros”.



Deloitte US confirmó que se había brindado orientación sobre firmas de correo electrónico al personal en sus prácticas de gobierno y servicios públicos, pero se negó a hacer comentarios sobre los objetivos de DEI.

“Como contratista del gobierno de Estados Unidos, tenemos una larga trayectoria de cumplimiento de los nuevos requisitos gubernamentales”, añadió.

La Casa Blanca y la Oficina de Administración y Presupuesto, que supervisa el gasto de las agencias gubernamentales, no respondieron a las solicitudes de comentarios.