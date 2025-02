Posesión de bonos del Tesoro de EEUU por parte de China cae a su nivel más bajo desde 2009

Por: A. Neil, C. Leng y H. Clarfelt

Hong Kong / Nueva York

China ha reducido su tenencia de bonos del Tesoro estadounidense a su nivel más bajo en 15 años, en un esfuerzo por diversificar sus reservas internacionales y mantener parte de su exposición a la deuda de Estados Unidos a través cuentas menos visibles.

Según datos del Departamento del Tesoro de EEUU publicados la semana pasada, la tenencia de bonos soberanos estadounidenses en manos de inversionistas chinos cayó en US$ 57.000 millones en 2024, situándose en US$ 759.000 millones. Esta cifra no incluye los bonos del Tesoro propiedad de China que se mantienen en cuentas registradas en otros países.

Analistas sostienen que esta reducción responde en parte a la estrategia de Beijing de diversificar sus reservas internacionales, incorporando activos como el oro. Además, advierten que China estaría utilizando cuentas en custodios extranjeros para ocultar el verdadero volumen de sus inversiones en deuda estadounidense.

“China decidió alrededor de 2010 que mantener grandes volúmenes de bonos del Tesoro representaba un riesgo y daba una mala imagen que tanta riqueza del país estuviera en manos de un rival geopolítico”, explicó Brad Setser, investigador senior en el Council on Foreign Relations y exfuncionario del Tesoro de EEUU.

Según Setser, parte de la disminución en las cifras oficiales podría deberse a la reubicación de estos activos en depositarios de valores como Euroclear, con sede en Bélgica, y Clearstream, en Luxemburgo, lo que aumentaría la tenencia de estos países en los registros oficiales.

“Con el tiempo se ha vuelto más difícil rastrear los movimientos de China y cómo afectan a los mercados globales”, agregó.

¿Donde está la deuda?

El comportamiento de los inversionistas extranjeros en bonos del Tesoro es seguido de cerca, especialmente considerando las necesidades de financiamiento del creciente déficit fiscal de EEUU, en un contexto en que la Reserva Federal está reduciendo su propia tenencia de deuda soberana.

Desde su punto más alto en 2011, la tenencia de China ha caído en cerca de US$550.000 millones. Mientras tanto, las inversiones del Reino Unido en estos bonos aumentaron en US$34.200 millones en 2024, las de Bélgica crecieron en US$60.200 millones y Luxemburgo sumó US$84.000 millones. Japón sigue siendo el mayor tenedor extranjero de bonos del Tesoro, con más de US$1 billón (millón de millones).

La estrategia china

Un conocedor de la administración de las reservas chinas explicó que “no todos los bonos del Tesoro en manos de China están registrados directamente en instituciones de EEUU”, ya que Beijing mantiene parte de sus activos en entidades como Euroclear y Clearstream “para efectos de diversificación de riesgo”.

“Dicho esto, la tendencia es clara: China seguirá reduciendo paulatinamente su tenencia de bonos del Tesoro mientras diversifica sus activos”, agregó la fuente.

Mark Sobel, presidente del Official Monetary and Financial Institutions Forum en EEUU, destacó que el Banco Popular de China ha aumentado su exposición a activos como el oro, que es visto como un refugio en tiempos de incertidumbre económica y volatilidad de mercados.

El precio del oro ha subido cerca de 12% en lo que va del año, reflejando una creciente demanda entre inversionistas institucionales. Datos del World Gold Council indican que China fue el tercer mayor comprador de oro en el último trimestre de 2024, agregando 15,24 toneladas a sus reservas.

Sin embargo, a pesar del aumento del 13% en las reservas de oro del Banco Popular de China en los últimos dos años, el metal precioso sigue representando una fracción menor del total de reservas del país.

Sobel subrayó que la caída en la tenencia de bonos del Tesoro no implica necesariamente que China esté deshaciéndose de activos en dólares. Algunos analistas indican que el país ha incrementado su adquisición de otros instrumentos de deuda estadounidense, como los bonos emitidos por agencias federales. Además, las fluctuaciones en la valuación de los bonos también impactan en las cifras reportadas.

“No está claro si han reducido su exposición total al dólar, pero sí es evidente que están diversificando sus inversiones en una gama más amplia de instrumentos”, concluyó Sobel.

El incremento en la tenencia de bonos del Tesoro por parte del Reino Unido ha estado impulsado por flujos de capital de fondos soberanos, familias adineradas y hedge funds que operan desde Londres, según analistas. Una dinámica similar se observa en Bélgica.

Dado que los rendimientos de los bonos británicos (gilts) superan a los de los bonos del Tesoro, los compradores en el Reino Unido probablemente no sean inversionistas locales, sino “capital extranjero, incluyendo dinero proveniente de Medio Oriente”, indicó Andy Brenner, jefe de renta fija internacional en NatAlliance.

Por su parte, Setser mencionó que fondos de cobertura estarían manteniendo bonos del Tesoro en el Reino Unido como parte de la estrategia conocida como “basis trade”, un arbitraje altamente apalancado que involucra la compra de bonos estadounidenses y la venta de futuros para aprovechar pequeñas diferencias de precio.