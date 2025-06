Sam Altman denuncia que Meta intenta reclutar a su personal de OpenAI con espectaculares bonos de US$ 100 millones

El CEO de OpenAI, Sam Altman, acusó a Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, de intentar reclutar a sus desarrolladores ofreciéndoles bonos de incorporación de US$ 100 millones y remuneraciones aún más altas, en momentos en que la plataforma de redes sociales corre para ponerse al día en la carrera por la inteligencia artificial.

Altman dijo que Meta, cuya capitalización bursátil alcanza los US$ 1,8 billones, comenzó a hacer estas “ofertas gigantescas” a miembros de su equipo luego de quedar rezagada en su actual impulso por desarrollar IA. “He oído que en Meta nos consideran su mayor competidor”, dijo Altman en el pódcast Uncapped, que es conducido por su hermano.

“Creo que es racional que lo sigan intentando. Sus esfuerzos actuales en inteligencia artificial no han funcionado tan bien como esperaban, y respeto que sigan siendo agresivos”. Agregó que ninguno de sus “mejores talentos” había aceptado las ofertas de Zuckerberg.

La búsqueda de Zuckerberg

Meta ha estado corriendo para atraer a los mejores investigadores e ingenieros de grupos rivales, mientras intenta construir un nuevo equipo de “superinteligencia” enfocado en desarrollar inteligencia artificial general.

Zuckerberg, el CEO, ha estado personalmente seleccionando y llamando a talentos como parte de esta iniciativa, según una persona familiarizada con el asunto y según informó primero Bloomberg. La semana pasada, Meta anunció una inversión de US$ 15 mil millones en la startup de etiquetado de datos Scale AI y también contrató a su cofundador, Alexandr Wang.

A pesar de que Zuckerberg ha declarado repetidamente su intención de que la empresa se convierta en un “líder en IA”, Meta ha tenido dificultades este año para mantenerse al nivel de sus competidores, enfrentando varios reveses.

Meta ha sido acusada de haber inflado los resultados de desempeño de Llama 4, la última versión de su modelo de lenguaje, y ha recibido críticas en línea por no publicar un informe técnico completo que acompañe al modelo. En una publicación en X en abril, Ahmad Al-Dahle, jefe de GenAI en Meta, reconoció la “calidad mixta” que estaban experimentando los usuarios, pero negó que sus pruebas de rendimiento no siguieran las normas convencionales.

También se ha retrasado el lanzamiento de su modelo de inteligencia artificial insignia, llamado “Behemoth”, y fue tomada por sorpresa por los rápidos avances en el área realizados por su pequeño rival chino, DeepSeek, que logró progresos similares a una fracción del costo.

Meta también ha sufrido recientemente una fuga de talento en inteligencia artificial, con la salida en los últimos meses de varios investigadores clave que desarrollaron los modelos Llama, así como de Joelle Pineau, jefa de investigación en IA. Zuckerberg ha estado reorganizando el liderazgo del área de IA generativa en un intento por ponerse al día. Meta no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Altman señaló que la estrategia de ofrecer “una tonelada de compensación garantizada por adelantado” era deficiente, y criticó “el grado en que se están enfocando en eso y no en el trabajo ni en la misión”. Agregó: “No creo que sean una empresa particularmente buena en innovación”.

Según el sitio web Levels, que rastrea paquetes de compensación financiera, los sueldos de los ingenieros de software en OpenAI varían entre aproximadamente US$ 238.000 y US$ 1,34 millones, mientras que en Meta van desde US$ 212.000 hasta cerca de US$ 3,7 millones.