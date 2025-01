Nueva York

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha puesto en riesgo más de US$ 300.000 millones de financiamiento potencial para infraestructura federal, dijeron inversores estadounidenses, mientras lidiaban con la escala de su decisión de desmantelar la agenda climática de Joe Biden.

A pocas horas de su toma de posesión este lunes, Trump firmó decenas de órdenes ejecutivas que rescindían las políticas de Biden, incluyendo una que detenía los desembolsos federales a fabricantes y desarrolladores de infraestructura.

Los fondos afectados fueron proporcionados bajo dos de los logros legislativos emblemáticos de Biden, la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, su sigla en inglés) y la Ley de Infraestructura, e incluyen casi US$ 50.000 millones en préstamos del Departamento de Energía ya acordados y otros US$ 280.000 millones en solicitudes de préstamos bajo revisión, según el análisis del Financial Times de la cartera de préstamos del Departamento de Energía.

“Todas las agencias pausarán inmediatamente el desembolso de los fondos asignados” a través de las leyes, dijo la administración Trump en una orden ejecutiva titulada: Liberar la energía estadounidense.

Los primeros afectados

Entre los desembolsos que están en peligro inmediato se encuentran un préstamo condicional de US$ 9.000 millones a la empresa de servicios públicos DTE Energy, con sede en Michigan, y otro de US$ 3.500 millones a la empresa de servicios públicos PacifiCorp, con sede en Oregón.

“Si hubiera subvenciones, garantías de préstamos, financiación que estuviera de alguna manera vinculada con el IRA y el dinero aún no hubiera salido, va a ser muy difícil ver que ese dinero salga bajo la administración Trump”, dijo Rob Barnett, analista senior de Bloomberg Intelligence.

La orden ejecutiva estuvo entre las docenas de medidas firmadas por Trump en un bombardeo nocturno después de que asumió su cargo y prometió poner fin al Green New Deal de Biden para impulsar la producción de combustibles fósiles.

La decisión de Trump de detener el financiamiento provocó una onda expansiva en el sector de la energía limpia, dejando de manifiesto su intención de socavar la política industrial de Biden, en particular, sus programas para acelerar la transición energética.

“Las órdenes ejecutivas indican que será más difícil acceder a fondos federales para la fabricación de vehículos eléctricos y baterías, lo que aumenta el riesgo de que haya capital estancado para proyectos de fabricación que ya están en marcha”, dijo Shay Natarajan de Mobility Impact Partners, un fondo de capital privado con sede en Nueva York.

La Ley de Infraestructura de 2021 ofreció US$ 1,2 billones (millón de millones) para mejorar el sistema de transporte del país, mientras que la IRA ofreció US$ 370.000 millones en créditos fiscales, subvenciones y préstamos.

Ambos programas ampliaron enormemente la Oficina de Programas de Préstamos del Departamento de Energía, que era responsable de distribuir US$ 400 mil millones a los desarrolladores y ha sido un blanco favorito de los ataques republicanos.

Los inversores dijeron que temían que otros US$ 300.000 millones de financiamiento federal futura (en su mayoría procedentes de la Ley de Infraestructura) también quedaran congelados por la medida de Trump.

A diferencia del dinero en la oficina de préstamos, es poco probable que los créditos fiscales del IRA (la principal forma de subsidio en la legislación) se vean afectados.

Temiendo que Trump tomara medidas para detener los desembolsos, los funcionarios de Biden se apresuraron a entregar casi US$ 50 mil millones en compromisos de préstamos a los desarrolladores en las semanas posteriores a su victoria en la reelección en noviembre.

Trump también quiere detener la construcción de parques eólicos en tierras y aguas federales y dijo que pondría fin a los “subsidios injustos” para los vehículos eléctricos.

Esta semana, el fabricante de cables italiano Prysmian Group dijo que estaba descartando los planes de construir una fábrica en Somerset, Massachusetts, que habría fabricado cables para el sector eólico marino.

Otros inversores ya habían reducido sus planes de energía renovable en Estados Unidos antes del regreso de Trump. El gigante energético alemán RWE anunció en noviembre que estaba retirando sus planes de energía eólica en EEUU.