Trump es el hombre que sería rey

¿Qué significaría para Estados Unidos y el mundo una segunda venida de Donald Trump? Los optimistas pueden recordar lo que ocurrió la última vez: su presidencia, podrían afirmar, estuvo llena de ruido y furia. Pero eso significó poco. Gobernó de manera más convencional de lo que muchos temían. Además, al final, fue derrotado por Joe Biden y se fue. Se fue de mala gana, es cierto. Pero ¿qué otra cosa se podía esperar? Se fue de todos modos. ¿Por qué no sería similar si ganara un segundo mandato, como sugieren las encuestas?

Trump es un experto en promesas vacías. En 2016, una pieza central de su campaña fue el “muro” que México pagaría. Al final, no hubo muro y mucho menos, dinero de México. Esta vez ha prometido capturar y deportar a unos 11 millones de inmigrantes indocumentados. La operación necesaria para lograrlo sería inmensamente costosa y controvertida. De hecho, ¿cómo exactamente se deportarían a muchos millones y a dónde?

Más ridícula es la sugerencia de Trump de que, si aumenta los aranceles, podría eliminar el impuesto a la renta. Es una completa tontería. Según un estudio de Kimberly Clausing y Maurice Obstfeld, incluso el arancel del 50% para maximizar los ingresos en general generaría menos del 40% de los ingresos provenientes del impuesto a la renta. La pérdida neta de ingresos fiscales destrozaría el gasto del que dependen sus votantes relativamente mayores.

Sin embargo, una segunda presidencia de Trump podría ser mucho peor que la primera. En 2016, fue el perro que atrapó el auto. En su ignorancia, terminó contratando a personas que no compartían ni sus objetivos ni sus intereses. Hoy, el Partido Republicano está formado por leales que aceptan que el “gran líder” define la verdad, como lo ha hecho con los resultados de las elecciones de 2020. El “Proyecto 2025”, de la Heritage Foundation, también ha elaborado planes para domesticar al Gobierno federal, mientras que la Corte Suprema ha declarado que, en sus “funciones oficiales”, el Presidente está por encima de la ley penal. Se sentiría reivindicado y sería vengativo.

¿Qué podría persuadir a Trump a hacer con esto? Podría aumentar los ya enormes déficits fiscales de EEUU y presionar a la Reserva Federal para que mantenga bajas las tasas de interés. Si logra nombrar a leales devotos para dirigir el Departamento de Justicia, las agencias de inteligencia y el Servicio de Impuestos Internos, podría proceder a procesar a los percibidos como enemigos sin restricciones. Podría justificar tales acciones como un quid pro quo por los muchos procesamientos justificados en su contra. Presumiblemente indultaría a los insurrectos del 6 de enero de 2021, que intentaron impedir la certificación de los resultados de las últimas elecciones. Si tuviera el control sobre las fuerzas armadas, podría declarar la ley marcial libremente. En términos más generales, podría utilizar el aparato del gobierno estadounidense para ejercer control sobre partes del país consideradas demasiado independientes.

Impacto internacional

En el exterior, podría implementar su guerra comercial con pocas restricciones, incluso contra Canadá y México. Como comandante en jefe, podría hacer que los compromisos de la OTAN carecieran de sentido, simplemente indicando su renuencia a ordenar el envío de tropas al combate. Podría, una vez más, retirarse de todos los acuerdos climáticos en un momento aún más delicado. Podría dificultar mucho más el funcionamiento de instituciones como el FMI y el Banco Mundial. Podría apoyar a la extrema derecha en toda Europa. Podría (y probablemente lo haría) abandonar a Ucrania.

Al considerar todas las implicaciones para el mundo, hay que distinguir los efectos directos de tales acciones de los indirectos de su regreso. Estos últimos serían, sobre todo, el estímulo a los populistas de derecha que buscan el poder, particularmente en Europa. Con EEUU, el gran bastión de la democracia en el siglo XX, bajo control autoritario, habría un cambio en la balanza global en contra de la democracia liberal, no sólo en términos de poder, sino en términos de credibilidad ideológica. Después de todo, EEUU ha sido el modelo, aunque imperfecto, de un orden democrático regido por la ley para gran parte del mundo. La elección de Trump por segunda vez tendría gran importancia.

Trump es, como mínimo, “fascista” y se le puede calificar de fascista con credibilidad. En entrevistas con el New York Times , John Kelly, el exgeneral de los Marines de EEUU que fue su jefe de gabinete durante más tiempo, afirmó que “en su opinión, Trump cumplía con la definición de fascista, gobernaría como un dictador si se lo permitieran y no entendía la Constitución ni el concepto de Estado de derecho”. Además, Trump “nunca aceptó el hecho de que no era el hombre más poderoso del mundo, y por poder me refiero a la capacidad de hacer lo que quisiera, cuando quisiera”.

Para Timothy Snyder, un destacado historiador de los años 1930 y 1940 en Europa, el fascismo es “un culto a la voluntad por encima de la razón; es la vida dentro de una Gran Mentira; es una transformación de la política en un culto a un líder que dice una Gran Mentira y que es capaz de establecerse como la persona cuya voluntad debería dominar la sociedad”. A esto, añade Anne Applebaum , otra conocida experta, Trump ha descrito a sus oponentes como “alimañas”, otra característica de la retórica fascista (y estalinista). Los recientes “libelos de sangre” sobre los haitianos como consumidores de mascotas encajan en la denigración fascista de algunas personas como infrahumanas.

Los errores cometidos por la administración Biden ayudan a explicar la popularidad de Trump, en particular su fracaso en controlar la inmigración. Aun así, es difícil entender el abandono de los principios básicos del gran experimento de gobierno republicano de EEUU. Gran parte del éxito de ese experimento se debe a los precedentes creados por su fundador, George Washington. Como señala Tom Nichols en The Atlantic, Washington fue presidente durante dos mandatos y luego se fue a casa. Trump es el anti-Washington. Si Washington era famoso por su probidad, Trump es conocido por lo contrario.

Ésta es, pues, una hora verdaderamente fatídica.