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Volkswagen eliminará hasta 100.000 empleos en uno de los mayores programas de despidos de la historia

La reestructuración, que busca reducir costos, eliminaría cerca de uno de cada seis puestos de trabajo y cuatro plantas en Alemania.

Por: Financial Times

Publicado: Viernes 26 de junio de 2026 a las 09:15 hrs.

Volkswagen despidos automotriz Industria automotriz Alemania
<p>Volkswagen eliminará hasta 100.000 empleos en uno de los mayores programas de despidos de la historia</p>

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