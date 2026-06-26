Volkswagen eliminará hasta 100.000 empleos en uno de los mayores programas de despidos de la historia

Volkswagen planea eliminar hasta 100.000 empleos y poner fin a la producción en cuatro plantas en Alemania, en una aceleración significativa de su plan de reducción de costos, mientras el mayor fabricante de automóviles de Europa busca contrarrestar el rápido avance de sus rivales chinos.

Los recortes implicarían la eliminación de cerca de uno de cada seis de los aproximadamente 625.000 puestos de trabajo que la compañía tiene en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los mayores programas de despidos de la historia.

De concretarse, los recortes —que probablemente estarán sujetos a duras negociaciones con los sindicatos— superarían los 74.000 empleos eliminados por General Motors durante una reestructuración en la década de los '90 y los 60.000 puestos recortados por IBM en 1993.

Volkswagen, con sede en Wolfsburgo, ya había anunciado planes para eliminar 50.000 empleos en Alemania hacia fines de 2030 y había señalado que buscaba reducir su capacidad de producción de vehículos en el país en 500.000 unidades.

El nuevo plan, informado por primera vez por el medio alemán Manager Magazin, podría implicar, según una persona familiarizada con la iniciativa.

Las metas anteriores de reducción de empleo en Volkswagen —uno de los mayores empleadores industriales privados de Alemania— han sido suavizadas con frecuencia tras negociaciones con los representantes de los trabajadores.

Las medidas de reestructuración llegan tras la venta de alto impacto de su división de motores marinos Everllence al fondo estadounidense de capital privado Bain, operación que generará ingresos por 7.400 millones de euros.

El presidente ejecutivo, Oliver Blume, ha buscado simplificar la estructura del grupo para concentrarse en su negocio automotor principal y se espera que venda más activos para recaudar efectivo, en momentos en que la compañía enfrenta crecientes presiones.

Volkswagen alcanzó un acuerdo histórico con los sindicatos a fines de 2024 para reducir empleos y capacidad en Alemania, pero el fabricante ha señalado que el impacto de los aranceles de Estados Unidos, el conflicto en Medio Oriente y el deterioro de la situación en China hacen necesarias nuevas medidas.

Bajo el plan anterior, la automotriz cerró una pequeña planta de producción en la ciudad alemana de Dresde. Además, ha buscado un comprador para su fábrica en Osnabrück, donde la producción terminará el próximo año, y ha mantenido conversaciones con el fabricante del sistema de defensa antimisiles israelí Iron Dome.

Las nuevas propuestas contemplan poner fin a la producción en otras cuatro plantas: las instalaciones de Volkswagen en Emden, Zwickau y Hannover, además de una fábrica de Audi en Neckarsulm.

Blume había señalado anteriormente que el cierre definitivo de plantas no era su solución preferida y que buscaba alternativas "inteligentes", como fabricar en ellas modelos chinos de Volkswagen o transferirlas a otros fabricantes de automóviles o empresas de defensa.

Presión china sobre la industria europea

Los fabricantes europeos de automóviles se han visto golpeados por el avance de las marcas chinas, que representaron casi uno de cada 10 vehículos nuevos vendidos en la región durante los primeros cinco meses del año, según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA).

"Nunca el nivel de riesgo había sido tan alto", dijo Blume a los accionistas durante la junta anual de Volkswagen realizada la semana pasada.

La empresa se había fijado como objetivo ahorrar 6.000 millones de euros al año hacia 2030 mediante estas reestructuraciones y señaló que los costos siguen siendo "el área donde tenemos la mayor necesidad de actuar".

Volkswagen declinó comentar el nuevo plan, cuyos detalles serán presentados al consejo de supervisión de la compañía el 9 de julio.

"Los asuntos de fondo son discutidos y aprobados por los órganos de gobierno correspondientes. No nos adelantaremos a ese proceso", señaló la empresa.

Los detalles del plan publicados, que incluyen una reorganización que podría limitar los derechos de los trabajadores dentro de la empresa, provocaron una airada reacción de los representantes sindicales.

"Si esos planes siguen adelante, nos opondremos con todas nuestras fuerzas", señalaron en un comunicado la presidenta del comité de empresa de Volkswagen, Daniela Cavallo; la presidenta del sindicato IG Metall, Christiane Benner; y el líder sindical de Baja Sajonia, Thorsten Groeger.

"Lo que realmente importa es algo completamente distinto: en lugar de reaccionar de manera impulsiva y sin reflexión, el directorio debería, por fin, hacer su trabajo", afirmaron.