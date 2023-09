Con lanzamiento de cuatro nuevos modelos iPhone 15, Apple espera revertir la baja en sus resultados

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En un contexto de tres trimestres consecutivos de caída en las ventas, Apple realizó su tradicional jornada de lanzamiento de productos, donde dio a conocer los cuatro nuevos modelos del iPhone 15 con las que la compañía apuesta a “revolucionar el mercado tecnológico” con renovados materiales, mejoras en la cámara y un mayor rendimiento.

Los últimos resultados financieros de Apple estuvieron bajo las expectativas del mercado, y desde la firma tecnológica atribuyeron la caída de ciertos indicadores a la falta de lanzamientos de productos, por lo que esperan que estos nuevos modelos vengan a apalancar los números de la compañía.

Apple afirmó que la producción de estos dispositivos se hizo con un análisis profundo y técnico, mecanismo que no se utilizaba desde 2020. Con ello esperan poner sobre la mesa el iPhone “más pro” que se ha creado en la historia de la compañía.

Entre las novedades más esperadas por los clientes, al firma destaca que estos dispositivos traerán un puerto USB tipo C, dejando atrás la entrada Lightning utilizada desde 2012. Esto hará que el teléfono sea compatible con cargadores para celulares Android, así como iPads, Macs y los próximos AirPods Pro. La medida llega luego de que la Unión Europea obligará a los fabricantes de celulares a tener cargador único desde fines de 2024.

Asimismo, otras de las novedades que traerán estos nuevos modelos es que el material lateral de los iPhone 15 pasará a ser de titanio, y la calidad de la cámara de los dispositivos aumentará quedando en 48 megapíxeles.

Cabe destacar que en más de 40 países del mundo -como Estados Unidos, Canadá y China-, Apple comenzará a aceptar pedidos anticipados de los nuevos modelos el próximo viernes. Estos podrán comenzar a llegar a la mano de los consumidores y a las tiendas la próxima semana, acompañando el lanzamiento del último sistema operativo del teléfono, iOS 17.

Respecto al valor de estos modelos, el precio del iPhone 15 partirá en US$ 799, la versión Pro en US$ 999, y la Pro Max en US$ 1.199.

Nuevo hito para Apple

Durante la jornada de lanzamiento, la compañía también dio a conocer una nueva línea de relojes inteligentes y la actualización de sus auriculares inalámbricos, mejor conocidos como AirPods.

Este anuncio llevó a Apple a marcar un hito sustentable en su historia: la compañía lanzó su primer producto carbono neutral.

La empresa tecnológica detalló que el nuevo Apple Watch Series 9, y la renovada versión de Ultra, se fabricarán con energía limpia y que, además, dejarán atrás la correa de cuero para utilizar una más ecológica y amigable con el medio ambiente.

Dentro de las novedades de estos últimos relojes inteligentes, la firma indicó que tendrán un nuevo chip que aumentará la velocidad de funcionamiento. Además, procesarán las solicitudes del asistente de voz Siri y responderán a un nuevo gesto con la mano para realizar diferentes tareas.