EEUU acusa a Google de pagar US$ 10 mil millones al año para mantener el monopolio de las búsquedas

Google, propiedad de Alphabet, paga más de US$ 10 mil millones al año para mantener su posición como motor de búsqueda predeterminado en navegadores web y dispositivos móviles, ahogando a la competencia, dijo el martes el Departamento de Justicia de EEUU al inicio de un juicio antimonopolio de alto impacto en Washington.

"Este caso trata del futuro de Internet y de si el motor de búsqueda de Google se enfrentará alguna vez a una competencia significativa", dijo Kenneth Dintzer, abogado del Gobierno, en su declaración de apertura. "Las pruebas demostrarán que exigieron exclusividad por defecto para bloquear a los rivales".

Dintzer dijo que Google se convirtió en un monopolio al menos en 2010 y hoy controla más de 89% del mercado de búsquedas en línea. "La compañía paga miles de millones por defecto porque son excepcionalmente poderosos", dijo. "Durante los últimos 12 años, Google ha abusado de su monopolio en las búsquedas generales".

Caso histórico

El juicio por monopolio es el primero que enfrenta al gobierno federal con una empresa tecnológica estadounidense en más de dos décadas. El Departamento de Justicia y 52 fiscales generales de estados y territorios estadounidenses alegan que Google mantuvo ilegalmente su monopolio pagando miles de millones a rivales tecnológicos, fabricantes de teléfonos inteligentes y proveedores de servicios inalámbricos a cambio de que se le estableciera como opción preseleccionada o predeterminada en teléfonos móviles y navegadores web.

Los abogados de Google, que ha negado las acusaciones del Gobierno, presentarán sus alegatos iniciales este martes.

Esta primera fase del juicio evaluará si Google ha monopolizado ilegalmente el mercado de las búsquedas en línea. Se espera que el juez de distrito estadounidense Amit Mehta, que supervisa el juicio, emita una decisión el año que viene sobre si Google infringió la ley. Si el Departamento de Justicia gana, podría solicitar en la segunda fase del juicio la separación del negocio de búsquedas de Alphabet de otros productos, como Android y Google Maps, lo que supondría la mayor disolución forzosa de una empresa estadounidense desde el desmantelamiento de AT&T en 1984.

Clientes forzados

Dintzer dijo que Google había "convertido en un arma" el uso de acuerdos por defecto para desalentar a los rivales y ejerció su poder de mercado al bloquear a Apple la búsqueda de opciones que fueran mejores que Google como navegador por defecto en sus ordenadores, teléfonos y otros dispositivos.

Apple concedió por primera vez una licencia a Google para utilizarlo en su motor de búsqueda Safari en 2002, y no se exigió ni dinero ni exclusividad, dijo Dintzer. Tres años más tarde, Google se puso en contacto con Apple para proponerle el acuerdo de reparto de ingresos.

En 2007, Apple quería ofrecer una pantalla de elección que hubiera permitido a los usuarios elegir entre Google y Yahoo, según Dintzer. Pero Google respondió por correo electrónico: "Si no hay ubicación predeterminada, no hay reparto de ingresos", dijo. "Se trata de un monopolio", dijo Dintzer, añadiendo que Apple no tuvo más remedio que ceder ante Google.

En 2020, Google estaba pagando entre US$ 4 mil millones y US$ 7 mil millones a Apple por la colocación por defecto en Safari, dijo Dintzer.

Según Dintzer, Google paga más de US$ 1.000 millones a las operadoras de telefonía móvil para ser el proveedor predeterminado en los teléfonos inteligentes Android en virtud de acuerdos destinados a proteger a Google de sus rivales.

Por ejemplo, Samsung Electronics y AT&T se asociaron con una empresa llamada Branch Metrics para crear un producto que permitiera al usuario buscar información en aplicaciones ya descargadas en el teléfono, según el abogado del Gobierno. Google consideró que esto era una "amenaza", dijo Dintzer, y posteriormente cambió sus acuerdos con AT&T y Samsung para prohibirlo.

Google sostiene que compite con otros sitios en línea, como TikTok y Facebook, de Meta Platforms. Pero Dintzer dijo que esos servicios no ofrecen una "ventanilla única" para todo lo que hay en Internet.