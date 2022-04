Inflación y reactivación golpean a Amazon: registra su primera pérdida en siete años

Las cuentas que sacó Amazon en el primer trimestre de este año reflejan la dura realidad que enfrenta la industria del comercio global, en medio de una creciente inflación, altos costos y una mayor reactivación de la actividad económica.

El gigante global del e-commerce registró su primera pérdida en siete años y su crecimiento de ingresos más lento en una década que atribuyó, específicamente, a una importante caída en las ventas minoristas online, el alza del precio del combustible, problemas en la cadena logística mundial, aumento de salarios, entre otros factores.

“La pandemia y la subsiguiente guerra en Ucrania han traído un crecimiento y desafíos inusuales”, dijo Andy Jassy, ​​director ejecutivo de la compañía.

Ahora, la proyección es que la tendencia se mantendrá, al menos en el trimestre actual, considerando que los consumidores están reduciendo sus gastos y priorizando productos básicos.

Por esta razón, están estimando que los ingresos estarán en un rango entre US$ 116 mil millones y US$ 121 mil millones en los tres meses a junio.

El anuncio arrastró las acciones de Amazon un 10%, en operaciones fuera de rueda.

Trimestre difícil

“Este fue un trimestre difícil para Amazon con tendencias en todas las áreas clave del negocio que van en la dirección equivocada y una perspectiva débil para el segundo trimestre”, dijo Andrew Lipsman, analista principal de Insider Intelligence de Bloomberg. “Las dificultades comienzan con el negocio del comercio, que no pudo revertir el crecimiento moderado de los últimos trimestres e incluso se volvió negativo”.

La firma registró una pérdida neta de US$ 3.800 millones, a lo que sumó una pérdida de US$ 7.600 millones en gastos no operativos de su inversión en Rivian Automotive. Fue la primera pérdida neta de la compañía desde 2015.

En cuanto a las ventas totales, Amazon logró US$ 116.400 millones en el período, un 7% más que en 2021. Para el trimestre actual, pronosticó un crecimiento de ingresos igualmente bajo de entre 3% y 7%.

Ese es el ritmo de expansión más lento desde 2001, y marca la primera vez que la compañía registra trimestres consecutivos de menos del 10% de crecimiento de ingresos.

Por otro lado, la empresa señaló que las ventas en el segmento de tiendas digitales subieron a US$ 51.100 millones en el período enero-marzo, pero por debajo de los US$ 52.900 millones que registró en el mismo período del año pasado.

Los ingresos operativos -que se ubicaron en US$ 3.700 millones- quedaron también muy lejos de los US$ 8.900 millones de hace un año y por debajo de las expectativas de los analistas, que esperaban una cifra de US$ 5.300 millones.

Negocio en la nube

A pesar del rápido aumento de los costos operativos en su negocio principal, el balance de Amazon se ha visto respaldado por un fuerte crecimiento de la computación en la nube. Los ingresos de AWS fueron de US$ 18.400 millones, un 37% más que el año pasado.

Jassy aseguró que, en adelante, se centrarán en mejorar la productividad y la rentabilidad en la red de distribución. “Sabemos cómo hacer esto y lo hemos hecho antes”, dijo.