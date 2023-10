La multimillonaria apuesta de Blackstone por Reese Witherspoon que no ha cumplido las expectativas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Blackstone entregó a los exejecutivos de Walt Disney, Kevin Mayer y Tom Staggs, más de US$ 1.000 millones para montar la próxima gran empresa de entretenimiento: Candle Media. Sin embargo, la inversión tambalea.

Se espera que los beneficios de Candle este año sean de entre US$ 140 millones y US$ 170 millones, 50% menos de lo proyectado.

La diferencia se explica por las dos mayores propiedades de Candle: Hello Sunshine, el estudio fundado por la actriz Reese Witherspoon, y Moonbug Entertainment, propietaria de la sensación del entretenimiento infantil en YouTube Cocomelon. Pero Hello Sunshine generará sólo 10% de los beneficios previstos, mientras que Moonbug se sitúa en torno a 30%.

Staggs y Mayer atribuyeron la crisis a una serie de obstáculos "sin precedentes", como la caída de la publicidad en YouTube, dos huelgas en Hollywood y un retroceso del gasto en toda la industria del entretenimiento. "Ha sido un año decepcionante", afirma Mayer en una entrevista. "Pero nos gusta nuestra posición". La empresa es rentable y creció este año a pesar de los retos, añadió.

Netflix planea volver a subir sus precios tras el fin de la huelga de actores en Hollywood

Candle necesita efectivo para pagar más de US$ 1.000 millones de deuda, y su situación la ha dejado con un dilema: ¿qué hacer con los activos adquiridos? De media docena de operaciones, sólo Moonbug genera un beneficio significativo, y aunque aún no ha alcanzado sus cifras proyectadas, está creciendo rápidamente.

Pero Hello Sunshine vive otra realidad y se ha convertido en un dilema para Mayer y Staggs. Cuando Candle adquirió la empresa se preveía que obtendría más de US$ 80 millones de beneficios este año. En lugar de ello, va camino de obtener menos de US$ 10 millones.