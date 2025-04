Nueva York pierde US$ 9.200 millones en ingresos por masiva migración de contribuyentes hacia Florida

Unos 30 mil neoyorquinos se mudaron a Palm Beach y Miami-Dade entre 2017 y 2023, llevándose consigo ingresos por US$ 9.200 millones, según un informe de la Comisión de Presupuesto Ciudadano (CBC, por sus siglas en inglés), un organismo fiscalizador no partidista.

Durante ese período, ambos condados de Florida atrajeron hogares con ingresos muy superiores a seis cifras. Casi 20 mil personas con un ingreso per cápita de aproximadamente US$ 190 mil salieron de Nueva York por Palm Beach, mientras que más de 26 mil, con ingresos cercanos a US$ 266 mil, se mudaron a Miami-Dade.

Factores como la pandemia, el costo de la vida y algunas preocupaciones relacionadas con la calidad de vida han vuelto más atractivas otras zonas del país para algunos residentes de la ciudad de Nueva York. Según la CBC, estados como Nueva Jersey, Florida, California y Pensilvania también atrajeron a residentes desde Nueva York durante el período cubierto por el informe.

“Nuestra competitividad depende en parte de la calidad de vida y la seguridad pública”, señaló el presidente de la CBC, Andrew Rein, durante una rueda de prensa previa a la publicación de los datos. "Esa es la propuesta de valor. Si te sientes seguro y disfrutas de la vida, querrás estar aquí".

No todos los que abandonaron la ciudad dejaron el estado. Según la CBC, durante esos años, unos 138 mil residentes de la ciudad se trasladaron a Long Island, Nueva York, lo que redujo el ingreso bruto ajustado de la Gran Manzana en un total de US$ 11.100 millones. El condado de Westchester, al norte de la ciudad, recibió casi 60 mil nuevos residentes, con una pérdida de US$ 5 mil millones en ingresos para la ciudad.

Aunque el número total de millonarios neoyorquinos aumentó de casi 36 mil en 2010 a unos 70 mil en 2022, la proporción de millonarios estadounidenses en el estado disminuyó, según el informe. En 2010, Nueva York albergaba a 12,7% de los millonarios del condado, un porcentaje que se redujo a 8,7% en 2022, mientras que estados como California, Texas y Florida vieron crecer su proporción de personas más ricas del país.

Habitantes con mayores ingresos y millennials

El seguimiento de los movimientos de los millonarios de Nueva York se ha convertido en un tema político candente, ya que el 1% de los contribuyentes de la ciudad paga el 40% de los impuestos sobre la renta.

Los datos de la CBC también desglosan la migración fuera de la ciudad por raza y etnia, ingresos y edad. Desde 2018, la pérdida de población de la ciudad de Nueva York ha estado liderada por sus habitantes con mayores ingresos y también por millennials, personas nacidas en la década de 1980 y principios de la de 1990.

La población total de la ciudad de Nueva York aumentó en 2023 y 2024 después de seis años de descenso, debido a la migración internacional hacia la ciudad, según indicó la CBC.