Israel lanza ataque contra el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, en Beirut

Israel atacó al líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, en una ofensiva aérea contra la sede del grupo en Beirut, el golpe más duro contra la capital libanesa en casi dos décadas y una importante escalada de un conflicto que amenaza con extenderse en Medio Oriente.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevaron a cabo este viernes un “ataque de precisión” contra un centro de mando del grupo militante respaldado por Irán que estaba situado bajo edificios residenciales, y todavía están evaluando los resultados, dijo el portavoz Daniel Hagari. Israel cree que Nasrallah estaba en el lugar, según un funcionario israelí que pidió no ser identificado por tratarse de información sensible. El paradero del líder de Hezbolá no pudo ser verificado de inmediato.

El Ministerio de Salud del Líbano dijo que se confirmó la muerte de seis personas y que la cifra aumentará. La Agencia Nacional de Noticias, dirigida por el Estado, dijo que seis edificios en el densamente poblado barrio de Haret Hreik fueron arrasados ​​y que las imágenes mostraban a los equipos de rescate sacando a niños de debajo de los escombros. Hezbollah respondió con disparos de cohetes en el norte de Israel. Las sirenas sonaron en la ciudad de Safed, donde las FDI dijeron que una casa sufrió un impacto directo, y en Nahariya y Karmiel.

El ataque se produjo poco después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, prometiera seguir adelante con el ataque contra Hezbolá, desafiando los esfuerzos encabezados por Estados Unidos para lograr un alto el fuego. Israel ha estado bombardeando el sur del Líbano durante toda la semana, después de decir que estaba desviando el foco de sus operaciones militares de la campaña aún en curso contra Hamás en Gaza. Hezbolá intensificó los ataques con cohetes en respuesta, disparando contra Tel Aviv y otras ciudades israelíes.

Temor a escalada

Aumentan los temores de que el conflicto pueda derivar en una guerra regional que podría arrastrar a Estados Unidos y al patrocinador de Hezbolá, Irán. La embajada iraní en Beirut calificó los ataques aéreos del viernes como una “escalada peligrosa que cambia las reglas del juego” y dijo que Israel será castigado como corresponde.

Washington “no recibió ninguna advertencia previa” sobre el último ataque israelí, dijo a los periodistas la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh. El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que Estados Unidos todavía está recopilando información sobre el ataque y advirtió que la escalada de la semana pasada ha dejado a la región y al mundo frente a un “momento peligroso”.

Estados Unidos ha aumentado su apoyo militar y financiero a Israel desde que comenzó el conflicto de Gaza. El gobierno de Biden también ha expresado su frustración con el gobierno de Netanyahu por no haber logrado un acuerdo de alto el fuego y ha tratado de evitar una guerra más amplia.

Irán probablemente querrá contraatacar después del ataque del viernes en Beirut. El alcance de su represalia puede depender de si Estados Unidos e Israel presentan un frente unido, y los países necesitan trabajar juntos para evitar una guerra regional, dijo un alto funcionario israelí, que pidió no ser identificado. El funcionario dijo que Israel preferiría no lanzar una invasión terrestre del Líbano, y cree que eliminar a los principales líderes de Hezbolá podría inclinar la balanza del conflicto.

Muertos y desplazados

Según las autoridades libanesas, los ataques aéreos israelíes han matado a más de 700 personas desde el domingo, incluidos al menos 50 niños. Decenas de miles de personas han huido de los bombardeos en las regiones del sur y el noreste del país.

En un discurso televisado el viernes por la noche, Hagari advirtió de nuevos ataques en las próximas horas contra lugares donde Israel cree que Hezbolá almacena misiles en la capital. También insinuó la posibilidad de atacar aviones que lleguen a Beirut y dijo que Israel no permitirá que el aeropuerto civil de la ciudad se convierta en un centro de transferencia de armas.