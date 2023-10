Israel advierte de una guerra "larga y difícil” contra Hamás, mientras sube el número de víctimas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El primer ministro Benjamín Netanyahu advirtió que Israel enfrentaba una “guerra larga y difícil”, mientras sus fuerzas continuaban librando tiroteos con militantes palestinos el domingo por la mañana, después de un ataque múltiple sin precedentes de Hamás que sorprendió al país y sacudió al mundo.

Más de 300 israelíes han muerto hasta el momento, 2.048 personas resultaron heridas y 100 fueron tomadas como rehenes, dijeron funcionarios israelíes, después de que cientos de militantes en parapentes, motocicletas y barcos irrumpieran en el país desde la Franja de Gaza en un ataque sorpresa que causó la peor cifra de muertes en Israel en décadas.

Israel respondió con un enorme bombardeo de Gaza que continuó durante la noche, arrasando edificios de varios pisos y alcanzando objetivos en el Líbano después de que el grupo militante libanés Hezbolá, respaldado por Irán, disparara morteros contra Israel. Las autoridades de Gaza dijeron el domingo por la mañana que 313 personas habían muerto por ataques israelíes en el enclave costero y que 1.990 habían resultado heridas.

Financial Times: El ataque de Hamás, un momento crucial para Israel

Israel también cortó el suministro de electricidad, combustible y bienes a Gaza, que tanto él como Egipto han sometido a un bloqueo económico paralizante desde que Hamás tomó el control en 2007.

Fase ofensiva en respuesta

En declaraciones después de una reunión del gabinete de seguridad israelí a primera hora de la mañana del domingo, Netanyahu aseguró que las fuerzas israelíes habían destruido la "gran mayoría de las fuerzas enemigas que se infiltraron en nuestro territorio" y que ahora habían comenzado la "fase ofensiva".

“(Esto) continuará sin limitaciones ni tregua hasta que se logren los objetivos”, dijo el primer ministro.

Sin embargo, el domingo por la mañana, 24 horas después de que comenzara el ataque, las fuerzas israelíes todavía estaban luchando contra los militantes, y un funcionario dijo que los combates continuaban en ocho lugares de Israel, incluida una base militar en Zikim.

Hamás dijo que sus hombres armados todavía estaban involucrados en enfrentamientos en varias áreas de Israel y estaban siendo apoyados por lanzamiento de cohetes.

En una señal de la posibilidad de que el conflicto se convierta en una conflagración regional, el ejército de Israel dijo que su artillería también había atacado zonas del Líbano después de que Hezbolá dijera que había disparado morteros hacia Israel “en solidaridad” con el pueblo palestino.

Richard Hecht, portavoz de las fuerzas armadas de Israel, dijo que el ejército estaba investigando el incidente pero que no había sido un ataque “total” desde el Líbano, e instó a Hezbollah, que tiene una fuerte presencia en el sur del Líbano, a no entrar en el lucha. “No creo que lo hagan. Pero si lo hacen, estamos preparados”, afirmó.

Serio desafío de seguridad

El ataque sorpresa del sábado, que se lanzó en la festividad judía de Simjat Torá y tomó por sorpresa al ejército de Israel, plantea un serio desafío para el gobierno de extrema derecha de Netanyahu, que llegó al poder el año pasado con personas de línea dura en puestos importantes prometiendo reforzar la seguridad.

“(El sábado fue) uno de los días más difíciles de nuestra historia”, dijo Zvika Haimovich, ex comandante de las Fuerzas de Defensa Aérea de Israel.

“No hay duda de que esto fue bien planeado durante muchas, muchas semanas, si no más, bien coordinado entre las organizaciones terroristas en Gaza y, en mi opinión, no solo en Gaza. No me sorprendería que (Hezbolá y los iraníes) también estuvieran involucrados”, dijo.

A pesar de la indignación en Israel por las fallas de seguridad, había señales de que los principales partidos políticos cerraban filas, con Netanyahu y los líderes de los dos mayores partidos de oposición, Yair Lapid y Benny Gantz, discutiendo la formación de un gobierno de unidad mientras dure el conflicto, que se centraría estrictamente en cuestiones de seguridad.

Funcionarios israelíes dijeron que militantes en Gaza habían disparado más de 3.500 cohetes contra Israel durante su bombardeo inicial el sábado, pero que la mayoría de las bajas habían sido causadas por combates cuerpo a cuerpo y "ejecuciones" por parte de militantes de Hamás.

El Consejo de Seguridad de la ONU debía reunirse más tarde el domingo en medio de esfuerzos internacionales para reducir la escalada del conflicto.

El secretario general, António Guterres, condenó el ataque de Hamás e instó a “todos los esfuerzos diplomáticos para evitar una conflagración más amplia”, mientras que la fuerza de paz de la ONU había sido desplegada a lo largo de la frontera de Israel con el Líbano para “mantener la estabilidad y ayudar a evitar una escalada”.