Presidente Boric coordinará con su par peruano Pedro Castillo próxima cita de la Alianza del Pacífico

Casi una hora duró la declaración conjunta entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su par chileno, Gabriel Boric.

Uno de las temas que se trató fue la suspensión de la Cumbre de la Alianza del Pacífico, que se iba a desarrollar esta semana en Ciudad de México, pero se canceló porque el Congreso peruano no autorizó al Presidente Pedro Castillo a asistir por las investigaciones que pesan en su contra.

AMLO informó que el Presidente Boric se ofreció para hablar con Castillo sobre la fecha y el lugar de la Cumbre, donde Perú justamente recibirá la presidencia pro tempore de la organización.

En particular, sobre la decisión del Congreso peruano, Lopez Obrador dijo que “la cumbre del Pacífico es un acuerdo de naciones y eso no se tomó en cuenta. Deben respetarse los acuerdos internacionales. Considero que no es la forma, no es el modo en que debe comportarse. No somos cómplices de quienes se quieren imponer por la politiquería. Es mucha arrogancia no darle permiso a un presidente para asistir a un encuentro formal a otro país donde va a recibir la presidencia de la Alianza de varios países del Pacífico”.

Boric agregó que el presidente Castillo va a estar en Chile la próxima semana y ahí se va a conversar sobre el futuro de la Cumbre de la Alianza del Pacífico. “Esperamos tener noticias a fines de la próxima semana”, apuntó.

Elección en el BID

Sobre la reciente elección en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde el candidato brasileño venció a los nombres de México y Chile, AMLO dijo que “propusimos un candidato, Argentina hizo lo propio, Chile también. Llevaba mano el candidato propuesto por Brasil y apoyado por Estados Unidos. No se logró entre nosotros un acuerdo y preferimos mantener nuestro candidato”.

Asimismo, criticó que “estos organismos financieros internacionales no ayudan a los países de América Latina y El Caribe, no otorgan apoyo a las actividades productivas ni a la gente que lo necesita.

Lamentamos que no se genere un cambio en el BID. Va a ser más de lo mismo, pero mantenemos muy buenas relaciones con Alberto Fernández y con Gabriel Boric y vamos a seguir trabajando juntos”.

“No me cabe duda que la coordinación de aquí en adelante va a ser mejor con Mexico”, dijo Boric, quien invitó a su par mexicano a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile, en 2023.