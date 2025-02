“¿Qué hicieron la semana pasada?” Email de Elon Musk a empleados federales en EEUU desata polémica y ola de denuncias de sindicatos

Los sindicatos que representan a miles de empleados federales demandaron a la administración Trump por el correo electrónico del fin de semana que Elon Musk envió exigiendo que explicaran sus logros la semana pasada o serían despedidos.

Los sindicatos expresaron que la exigencia de Musk no es válida porque no había normas ni programas que obligaran a los trabajadores a presentar ese informe a la Oficina de Gestión de Personal (OPM, en inglés). A su vez, sostienen que no todas las agencias federales estaban ordenando a sus trabajadores que cumplieran con lo que decía el correo electrónico.

“Al menos algunas agencias federales, incluida la Oficina Federal de Investigaciones, comenzaron a decirles a sus empleados que no respondieran a esta solicitud sorpresa de la OPM”, dijeron los sindicatos de los empleados en una demanda enmendada presentada el domingo en un tribunal federal en San Francisco.

El correo electrónico, enviado el sábado desde una dirección de OPM, exigía a los empleados que enviaran cinco puntos explicando “qué hicieron la semana pasada” antes del final del día del lunes. Musk había anticipado la exigencia en una publicación en X, la plataforma de redes sociales que controla.

Además del FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa han dicho a sus trabajadores que no respondan al correo electrónico.

Los sindicatos están pidiendo una orden judicial que prohíba cualquier acción contra los empleados que no respondan a las instrucciones de la OPM. Los trabajadores añadieron las denuncias sobre el correo electrónico a una demanda anterior que impugnaba los esfuerzos del gobierno por despedir a miles de nuevos trabajadores en período de prueba.

Mayor productividad

Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo el mes pasado, el equipo del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Musk ha accedido a datos confidenciales del Departamento del Tesoro y ha organizado un programa de adquisiciones para impulsar a los empleados a empleos del sector privado de "mayor productividad", entre otras medidas controvertidas.

La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, criticó la demanda en una declaración.

“En el tiempo que estos empleados, que reciben salarios financiados por los contribuyentes, tardaron en presentar una demanda frívola, podrían haber recapitulado brevemente sus logros ante sus gerentes, como es habitual en el sector privado, cien veces más”, dijo Kelly. “La administración Trump seguirá exigiendo a los empleados públicos el alto nivel de dedicación y excelencia que el pueblo estadounidense merece”.

La OPM no respondió de inmediato a un mensaje solicitando comentarios.

Musk, el multimillonario director ejecutivo de Tesla Inc. y SpaceX, defendió la medida en una publicación en X el lunes por la mañana, calificándola de "verificación para ver si el empleado tenía pulso y era capaz de responder a un correo electrónico". Una encuesta de CNN de la semana pasada encontró que una ligera mayoría de estadounidenses (el 54 %) dice que es malo que Trump le haya dado a Musk un papel tan destacado en su administración.

“Este lío se resolverá esta semana”, dijo Musk en el tuit. “Mucha gente se va a llevar una sorpresa desagradable y una fuerte dosis de realidad. Todavía no lo entienden, pero lo harán”.