Trump podría renunciar a buscar la paz entre Rusia y Ucrania, mientras el Kremlin ve avances pero reconoce complicaciones con EEUU

El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que Estados Unidos no continuará con los esfuerzos de paz entre Rusia y Ucrania si no hay señales claras de progreso en los próximos días. Mientras tanto, el Kremlin asegura que se han logrado avances, aunque los contactos con Washington siguen siendo difíciles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejará de intentar negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania en cuestión de días, a menos que haya señales claras de que se puede llegar a un acuerdo, dijo el viernes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

"No vamos a continuar con este empeño durante semanas y meses. Así que tenemos que determinar muy rápidamente ahora, y estoy hablando de una cuestión de días, si esto es factible o no en las próximas semanas. Si lo es, estamos dentro. Si no lo es, entonces tenemos otras prioridades en las que centrarnos también", dijo Rubio en París, tras reunirse con líderes europeos y ucranianos.

Rubio dijo que Trump seguía interesado en un acuerdo, pero que estaba dispuesto a pasar página si no había señales inmediatas de progreso.

El Kremlin dice que se ha avanzado en la paz con Ucrania, pero contactos con EEUU son complicados

El Kremlin afirmó el viernes que ya se han producido algunos avances en las conversaciones sobre un posible acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania, pero que los contactos son bastante complicados con Estados Unidos.

"Los contactos son bastante complicados, porque, naturalmente, el tema no es fácil", dijo a la prensa el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov y añadió que "Rusia está comprometida con la resolución de este conflicto, garantizando sus propios intereses, y está abierta al diálogo. Seguimos en ello".

Preguntado sobre si Estados Unidos podría retirarse de la búsqueda de un acuerdo de paz en Ucrania, Peskov dijo que esa era una cuestión que correspondía a Washington "creemos que ya se pueden observar algunos avances", citando una moratoria temporal sobre los ataques contra infraestructuras energéticas, aunque dijo que Ucrania no se había adherido a ella.

"Por tanto, ya se han logrado ciertos avances, pero, por supuesto, aún quedan muchas discusiones complejas por delante", añadió Peskov.

Cuando se le preguntó si la moratoria energética había terminado, Peskov dijo que ya había pasado un mes, pero que no se había recibido ninguna orden del presidente para cambiar la postura de Rusia.