Julius Baer fortalece su posición en Chile y proyecta escenario más optimista para los mercados por Ucrania

A tres meses de haber asumido un nuevo cargo, el actual jefe de la subregión de México e Hispanoamérica del banco suizo Julius Baer, Andrea Cuomo, conversó con DF sobre los planes de la entidad y lo que le espera de los mercados globales.

En enero, el banco suizo comunicó la fusión de dos subregiones, y la llegada de José Miguel Irarrázabal como nuevo director de la oficina en Chile. Una modificación que abrirá nuevas oportunidades para expandir el negocio de wealth management y ampliar su base de clientes.

“Hemos decidido enfocarnos en México y Chile por el crecimiento, donde queremos invertir más. También vemos potencial en Argentina, Colombia y Perú. No estaremos activos en todos lados porque queremos concentrar nuestras inversiones en estos mercados”, dijo Cuomo.

“Hemos decidido enfocarnos en México y Chile por el crecimiento y es donde queremos invertir más. También vemos potencial en Argentina, Colombia y Perú. Eso sí, no estaremos activos en todos lados porque queremos concentrar nuestras inversiones en estos mercados”, explicó Cuomo.

“En Latinoamérica tenemos dos core markets, entonces, hay mucha expectativa de tener un buen plan, seguir creciendo y obviamente para nosotros el reto es poder demostrar que hemos sido la elección correcta para el banco”, añadió.

Respecto al escenario local, marcado por la llegada del nuevo gobierno, el alza de tasas y la discusión de una nueva Constitución, recalcó que, si bien no ven un riesgo, “hay que ir tomando medidas con mucho cuidado”.

De todos modos, indicó que “Chile sigue siendo muy atractivo. Nosotros creemos en las instituciones de Chile. Si no, no hubiéramos invertido. No vemos una preocupación, seguimos estando acá, invirtiendo y vamos a ver cómo termina este proceso constituyente”.

Escenario para los mercados

Si bien el conflicto geopolítico ha sido uno de los grandes catalizadores de la volatilidad de los mercados junto a la alta inflación global, los banqueros de Julius Baer proyectan un escenario más optimista a largo plazo.

“Las probabilidades de que haya una escalada militar son mínimas, casi nula para el banco. Pero el miedo genera un shock, del tipo terremoto en Chile. Los primeros dos meses hay que rearmar todo, pero se recupera”, comentó, agregando que igualmente se verá un costo adicional.

Entre las recomendaciones de inversión, Cuomo destaca economías como Suiza, Singapur y Suecia. En cambio, están “menos atraídos por inversiones en Europa” a raíz de sus problemas energéticos e inflacionarios.

Por su parte, Irarrázabal afirmó que decidieron sobreponderar sectores “más defensivos” como el de salud, finanzas y tecnología de la información, y mantener una posición neutral sobre los commodities.

Al cierre del primer trimestre del año, los precios de la energía saltaron sobre 30% causando nuevas preocupaciones sobre la inflación. No obstante, los ejecutivos son enfáticos en señalar que ya se habría alcanzado un máximo.

“Vemos los precios en bajada durante los próximos 12 meses, porque hay un efecto de sobrerreacción. Los precios subieron mucho por este miedo, pero dado que nuestro escenario base no es una escalación mundial de la guerra, estos van a bajar de lo módico, incluido el sector energético”, dijo Cuomo.

Irarrázabal concluyó que, en tiempos adversos como estos, la mayor recomendación es tener una cartera diversificada, ya que esto hará “que un portfolio sobreviva y traspase de la incertidumbre”.