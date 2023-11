La última Cadem antes del plebiscito constitucional: opción “a favor” sube a 38% y el “en contra” baja a 46%

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Un aumento de seis puntos registró la opción “a favor” de la propuesta constitucional en la encuesta Plaza Pública Cadem dada a conocer este domingo, lo que le permitió llegar al 38% de las preferencias. Como contraparte, el “en contra” cayó tres puntos para ubicarse en 46%.

Según la firma, esta es la brecha más baja observada desde mayo.

La entidad, además, recordó que este es el último sondeo electoral que pueden difundir, debido a la ley que prohíbe publicar encuestas con 15 días de anticipación a las elecciones.

En este contexto, el 16% aún se mantiene indeciso. Entre ellos, 24% probablemente votaría a favor, 17% probablemente votaría en contra, 15% probablemente no iría a votar y 44% no sabe o no responde. Sobre una base 100, 55% votaría en contra y 45% a favor, una distancia aún significativa.

El registro mostró que el 51% dice que ha visto la franja electoral, 14 puntos menos que la franja del plebiscito del 4 de septiembre del año pasado.

La franja del “a favor” es evaluada con nota 4,3 mientras que la del “en contra” obtiene un 3,8.

La primera, según explicaron, logra comunicar mejor sus ideas (43% vs 30%), es más creíble (41% vs 26%) y es más transversal (41% vs 23%).

En otra dimensión, Cadem revela que durante la cuarta semana de noviembre un 30% aprueba (-1pt) la gestión del Presidente Gabriel Boric y un 65% la desaprueba.

Paralelamente, la percepción de corrupción en el país subió 14 puntos a 84% y las instituciones donde se percibe mayor grado de corrupción son los partidos políticos (81%), el Congreso (67%), las municipalidades (59%), la ANFP (58%) y las fundaciones u ONG (55%).

Por último, en evaluación de instituciones suben de manera significativa su aprobación la Fuerza Aérea (76%, +6pts), el Ejército (74%, +8pts), las universidades (71%, +7pts) y el Servel (71%, +7pts).

En cambio, retroceden de manera notoria las municipalidades (45%, -7pts) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) (40%, -11pts). La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) alcanza 36%.