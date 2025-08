Conoce los ganadores de Best Branding Awards Chile 2025

El pasado 30 de julio se realizó la 5° edición de los Best Branding Awards Chile, el evento tuvo lugar en Espacio Riesco y reunió a más de 200 profesionales de la industria, quienes pudieron conocer de cerca los proyectos ganadores en esta nueva versión.

El concurso, organizado por Valora, cada año reconoce a los casos más destacados de branding, que demuestran el impacto del pensamiento estratégico como herramienta clave en el éxito de las marcas.

En el encuentro, Belén Mora, subdirectora de programas en Valora dio a conocer importantes novedades que van en línea con seguir reconociendo las buenas estrategias de branding en toda América Latina. Este año se lanzó el concurso en México y durante el segundo semestre esperan expandirse a Perú y Colombia. Asimismo, reveló que “el próximo año vamos a sumar nuevas categorías, más espacios de conversación y participación”.

Brandwinners 2025

En esta oportunidad fueron 20 finalistas y sólo 7 los ganadores de las distintas categorías. Asimismo, se entregó el premio Best of the Year, que reconoce el caso más destacado de cada versión.

Best of the Year: Ser del Bci suena bien

Best Brand Stretching | Posicionamiento de Marca : La nueva generación dorada, Bci

Best Brand Stretching | Arquitectura de Marca: Con Bci todo vuelve

Best Brand Stretching | Identidad Verbal: Capel Ice, sabor a nuevo

Best Rebrand | Posicionamiento de Marca: Ahora somos parte de algo más grande, Cencomalls

Best Rebrand | Arquitectura de Marca: Una sola UAI, de la fragmentación a la unidad.

Best Rebrand | Identidad Verbal: Ser del Bci suena bien

Ser del Bci suena bien Best Rebrand | Identidad Visual: Capel sour, muévela



Best of the Year

El gran galardonado de la jornada fue Bci, que obtuvo premios en 3 categorías y se quedó con el Best of the Year por el caso Ser del Bci suena bien. Para el gerente de marketing de Bci, Cristián Franco, esta distinción es mucho más que un premio. “Para nosotros, representa un reconocimiento al trabajo estratégico y colectivo que venimos construyendo hace tiempo. Validar que una campaña como Ser del Bci suena bien, haya sido destacada por integrar branding y negocio de forma coherente y efectiva, nos llena de orgullo”, dice.

La galardonada campaña “no solo habla de quiénes somos como marca, sino también de quiénes queremos ser: una banca más cercana, más relevante y con una propuesta auténtica. Fue una invitación a mirarnos hacia adentro, redefinir el relato de Bci y conectar con nuestros clientes desde un lugar más emocional y verdadero”, enfatiza el gerente.

La marca obtuvo otros tres premios con los casos Ser del Bci suena bien, La nueva generación dorada y Con Bci todo vuelve. Para Franco, el éxito se debe a una estrategia de marca clara y alineada con el negocio, al trabajo colaborativo con un equipo comprometido, partners integrados y a la capacidad de conectar con distintos segmentos a partir de un profundo entendimiento de sus contextos, motivaciones y desafíos.