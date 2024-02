Capital One evalúa comprar Discover Financial en la que sería una de las mayores operaciones del año a nivel global

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Capital One Financial está analizando una posible adquisición de la entidad de tarjetas de crédito Discover Financial Services, en lo que sería una de las mayores operaciones a nivel mundial en lo que va del año, según fuentes con conocimiento directo.

Capital One está trabajando con asesores y ha mantenido conversaciones con Discover sobre un acuerdo, dijeron las fuentes citadas, quienes pidieron no ser identificadas por tratarse de información privada. Las acciones de Discover han caído alrededor de 2% este año, dejándola con un valor de US$ 27.600 millones, mientras que Capital One tiene una capitalización de mercado de alrededor de US$ 52.200 millones.

Si Capital One logra llegar a un acuerdo, podría realizarse un anuncio esta misma semana, anticiparon las personas. La operación uniría dos marcas de financiamiento de consumo de renombre y crearía la mayor empresa de tarjetas de crédito de Estados Unidos por volumen de préstamos, superando a sus históricos rivales JPMorgan Chase y Citigroup, según datos recopilados por Bloomberg Intelligence.

La compra de Discover podría convertirse en una de las mayores adquisiciones a nivel mundial este año, según la información de Bloomberg. Hasta ahora, el mayor acuerdo ha sido la compra del desarrollador de software Ansys por parte de Synopsys por aproximadamente US$ 34 mil millones, anunciada en enero.

Las discusiones están en curso y no hay certeza de que conduzcan a una transacción, de acuerdo con las fuentes. Los representantes de Capital One y Discover no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios este lunes, que es día festivo en EEUU.