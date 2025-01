<p>CMF mueve la grúa y ficha a nuevo director general de Regulación Prudencial</p>

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) habría concluido la búsqueda de su nuevo director general de Regulación Prudencial, cargo clave en materia de regulación bancaria.

A fines de octubre, la consultora y auditora PwC había movido la “grúa” y contratado a quién ocupaba el cargo de director general de Regulación Prudencial del regulador, Luis Figueroa, quien arribará a la auditora el 1 de febrero en calidad de socio de Riesgo y Regulación Financiera.

Según un comunicado interno que habría mandado esta semana la CMF, y al que tuvo acceso DF, el nuevo fichaje del regulador es de otra “Big Four”: Francisco Cabezón, director de Riesgo Regulatorio de Deloitte.

En el comunicado, el regulador señaló que se incorporará a la institución durante marzo. Además, detalló que esa dirección general “está a cargo de la emisión de normativas e instrucciones generales que rige a llas entidades fiscalizadas por la Comisión, en el ámbito prudencial”.

Cabezón llegó a la consultora el 2019. Antes de eso, desarrolló su carrera profesional en el sector público. Comenzó en el Banco Central el 2008 - donde estuvo dos años-, para después pasar a trabajar en la extinta Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) por cinco años. Luego, Cabezón se desempeñó durante dos años como jefe del departamento de supervisión de la CMF.

Según destacó la CMF en la comunicación que mandó internamente, el nuevo fichaje además es master of Science in Economics de Queen Mary University of London, magíster en Economía Financiera e Ingeniero Comercial en Economía de la Universidad de Santiago de Chile.

En tanto, el sitio web de la consultora señala que Cabezón cuenta con amplia experiencia en los ámbitos de regulación y supervisión financiera. “Sus áreas de interés se relacionan con la evaluación de los distintos riesgos que las entidades financieras enfrentan, con foco en la Medición Integral de Riesgos (MIR), diseño e implementación de Marcos de Apetito por Riesgos (MAR), así como en la elaboración de evaluaciones y reportes requeridos por el regulador”, se lee. Todo ello, según detalla, con énfasis en la implementación de los estándares de Basilea III en la banca chilena.

Por otro lado, Jorge Cayazzo, socio líder de Riesgo Financiero y Asuntos Regulatorios de Deloitte y exintendente de la Superintendencia de Bancos -y quien está a cargo del área donde trabaja Cabezón-, sostuvo que “en Deloitte estamos orgullosos que un profesional de la práctica haya sido seleccionado para tan importante posición. Estamos seguros que Francisco aportará con su conocimiento al quehacer de la CMF”

Además, sobre la salida de Cabezón de la consultora, Cayazzo señaló que “la rotación de talento es habitual en la consultoría. Somos un equipo de más de 60 personas para la consultoría de riesgos financieros y asuntos regulatorios y esa base nos permite absorber con facilidad este tipo de salidas”.

El nuevo cargo

En la búsqueda del sucesor de Figueroa, la CMF estableció -según una publicación del regulador en su Linkedin cuando abrieron la postulación al cargo- que el objetivo del puesto es planificar, dirigir y coordinar los procesos de las direcciones bajo su dependencia, en regulación de bancos e instituciones financieras, seguros, medios de pago y del Sistema de Finanzas Abiertas de la Ley Fintech.

Dentro del perfil, el regulador buscaba a un profesional ingeniero comercial o civil, con estudios de magíster o grado académico superior en economía o finanzas. La experiencia profesional requerida era al menos diez años en cargos con características similares en la industria financiera, organismos reguladores, entidades internacionales multilaterales o académicos.

También, solicitó en la publicación del cargo al menos cinco años de experiencia en la coordinación de proyectos, liderazgo de equipos o trabajos interdisciplinarios.