Gerente general de Banco de Chile: “El bajo crecimiento, la inflación elevada y la incertidumbre de reformas estructurales han frenado la inversión”

Durante la mañana de este martes, en el marco del seminario organizado por Banco de Chile y Banchile Inversiones, denominado “La Ruta para el Crecimiento”, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, la candidata presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei y el rector de la Universidad Diego Portales (UDP), Carlos Peña, realizaron diferentes exposiciones sobre el crecimiento en Chile.

Por su parte, el gerente general de la entidad, Eduardo Ebensperger, comentó a DF que lo presentado por el rector Peña fue “una clase muy importante. Donde objetivamente, sacando la ideología de lado, es importante valorar el crecimiento. Yo creo que fue clarísimo respecto a eso”.

Sobre lo expuesto por Matthei, aseguró que “uno puede estar de acuerdo o no, pero uno puede rescatar que tiene un plan claro de lo que quiere hacer y eso es muy importante”.

Agregó que tiene “un programa en los cuales muchas de esas comparto y quizás otras no tanto, pero la mayoría de aquellas creo que están muy bien orientadas”.

Sobre las palabras de Marcel, Ebensperger comentó que la autoridad “ha tenido cuatro años muy duros, muy complejos. Y también muestra su visión de porque cree que efectivamente ha sido positivo”.

Durante su presentación, el ministro hizo una comparación con los Gobierno anteriores, a lo que el gerente general aseguró que “lo importante es mirar el futuro. No voy a cuestionar si estamos mejor o peor que antes, pero sí en lo que estamos tiene que ser un trampolín para recuperar el crecimiento”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Escenario en Chile

Durante la apertura, Ebensperger recalcó que nuestro país "enfrenta un escenario desafiante para todos. El bajo crecimiento económico en los últimos años, la persistencia de una inflación elevada y la incertidumbre de reformas estructurales en desarrollo o pendientes han frenado la inversión”.

Agregó que a lo anterior se le suman “crecientes tensiones sobre las arcas fiscales, un aumento en la inseguridad y por si fuera poco, un entorno internacional complejo. Esto configura un panorama que requiere medidas urgentes para reactivar la economía, la inversión, el empleo y las remuneraciones”.

En palabras del CEO de Banco de Chile, la ruta para el crecimiento es "un acuerdo relativamente común, independiente de la ideología, básicamente en que esto es importante. Tener un piso común y creo que cada vez se está intentando más esa realidad transversalmente, que es importante".

Asimismo, afirmó que, independiente de la ideología del siguiente mandato, este debe valorar el crecimiento y que “ejecute sus políticas públicas de acuerdo al crecimiento, va a mejorar la vida de las personas”.

Finalizó asegurando que "no podríamos estar de acuerdo con un Gobierno que no esté de acuerdo con el crecimiento. Creo en lo personal que un país que crece disminuye la pobreza, mejora la empleabilidad de las personas, los salarios, las condiciones en general, por lo que no podríamos estar de acuerdo con esa tendencia en general”.