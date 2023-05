Jamie Dimon reconoce que podría considerar una carrera política luego de JPMorgan

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Jamie Dimon admitió que ha pensado en seguir una carrera política, en medio de especulaciones sobre lo que podría suceder a continuación para el CEO de JPMorgan Chase & Co.

“Amo a mi país, y tal vez algún día sirva a mi país de una manera u otra”, dijo Dimon, de 67 años, en una entrevista de Bloomberg Television, cuando se le preguntó si alguna vez consideró un cargo público. Sus comentarios, realizados en la Cumbre Global de China anual del banco en Shanghai el miércoles, se producen cuando Estados Unidos se prepara para su carrera presidencial de 2024.

El financista se encuentra entre un grupo de jefes de Wall Street de larga data que también incluye a Brian Moynihan, de 63 años, quien dirigió Bank of America Corp. desde 2010, y James Gorman, de 64 años, de Morgan Stanley, quien se convirtió en director ejecutivo a principios de 2010 y ha dicho planea renunciar en los próximos 12 meses.

Dimon, quien ha sido director de JPMorgan desde 2005, ha bromeado repetidamente que planea permanecer en la cima del banco más grande de EEUU durante cinco años más, sin importar cuándo se lo soliciten. También se apresuró a cerrar la especulación de una candidatura presidencial que surgió periódicamente durante la última década.

Por ahora, dijo que está enfocado en su trabajo al frente del banco más grande de EEUU, un rol en el que está "bastante feliz". "Me encanta lo que hago", dijo. JPMorgan hace “un gran trabajo para ayudar a los estadounidenses, para ayudar a los países de todo el mundo”.

Dimon de JPMorgan advierte sobre "incertidumbre" en China en medio de una contracción de la actividad de las fábricas en mayo

Las especulaciones sobre una candidatura de Dimon han sido comunes en los últimos años. En 2019, el director ejecutivo dijo que el tema había sido "desproporcionado" y que, si bien pensó en una candidatura presidencial, decidió no hacerlo.

Dimon dijo en 2018 que podría vencer a Donald Trump en una elección y dijo que era "igual de duro" y "más inteligente". Más tarde ese mismo día, dijo que no debería haber elegido la pelea y que no se postulaba para presidente. Dijo que su comentario sobre Trump “prueba que no sería un buen político”.

Aún así, sus puntos de vista abiertos sobre la política pública de Estados Unidos han provocado rumores de que podría ingresar a la política. Después de que Trump fuera elegido en 2016, se especuló que Dimon podría unirse a la nueva administración como secretario del Tesoro. Dimon dijo en ese momento que no creía que fuera adecuado para ese papel.

Tal movimiento no sería sin precedentes. Henry Paulson dejó el puesto principal en Goldman Sachs Group Inc. en 2006 para servir como secretario del Tesoro bajo el presidente George Bush, en un movimiento que algunas personas bromearon fue una degradación.

Techo de la deuda

El miércoles, Dimon se mantuvo optimista de que se llegará a un acuerdo sobre el techo de la deuda de Estados Unidos. “Creo que va a suceder”, dijo. “Si pensara que no iba a suceder, probablemente no estaría aquí ahora”.

Dimon también dijo que los inversores deben estar preparados para la volatilidad potencial que puede surgir de una política monetaria más estricta en los próximos meses. “Creo que los efectos pueden ser un poco más severos de lo que la gente espera”, dijo.

Dimon también reiteró el miércoles su opinión de que “los negocios pueden ser una fuerza para el bien”. “Todo el mundo sabe que soy un patriota”, dijo. “Soy un capitalista de libre empresa apasionado”.