Ganancias de Morgan Stanley se más que duplican gracias a su unidad de comercio de acciones

Las ganancias del cuarto trimestre de Morgan Stanley se más que duplicaron, impulsadas por los ingresos de su unidad de comercio, que superaron con creces las estimaciones gracias a la volatilidad vinculada a las elecciones estadounidenses.

Las acciones fueron las grandes ganadoras, con un aumento en los ingresos de trading de 51% en el trimestre y un máximo histórico para todo el año. Eso ayudó a impulsar los beneficios a US$ 3.720 millones.

En el negocio de gestión de patrimonio, los nuevos activos netos quedaron justo por debajo de las estimaciones, aunque los ingresos superaron las expectativas.

Toma de riesgos

La directora financiera Sharon Yeshaya indicó que “lo que vimos en el trimestre fue que, después de las elecciones, hubo mucha actividad asociada con clientes que buscaban volver a asumir riesgos”, citando un aumento en los saldos de las corredurías de primera línea.

“La mayor parte de la historia fue la nueva toma de riesgos dentro del negocio de acciones”, agregó la directora financiera,

Los resultados de la firma siguen al informe de JPMorgan de este miércoles, según el cual sus mesas de operaciones de renta variable y renta fija tuvieron su mejor cuarto trimestre de la historia.

Goldman Sachs Group, dijo que sus operadores de renta variable registraron un año récord, y Bank of America informó que las ganancias del cuarto trimestre superaron las estimaciones, impulsadas por las tarifas de banca de inversión que alcanzaron el nivel más alto en tres años y los ingresos netos por intereses que superaron las previsiones.

Alza oportuna

Las acciones de Morgan Stanley, que habían subido 52% en los últimos 12 meses hasta este miércoles, ganaron un 2,2% en las primeras operaciones de Nueva York esta mañana del miércoles.

Los resultados de Morgan Stanley llegan en un momento en que el director ejecutivo, Ted Pick, cumple un año al frente de la empresa. Pick, conocido por resucitar el negocio de acciones de la empresa después de la crisis financiera, se convirtió en presidente del directorio este mes, en reemplazo de James Gorman, quien dirigió Morgan Stanley durante más de una década.

Gorman lideró un giro hacia la gestión patrimonial, una estrategia que Pick ha indicado que planea continuar. Los activos netos en la unidad de gestión patrimonial aumentaron US$ 56.500 millones, lo que elevó el total anual a US $252 mil millones. Eso todavía está por debajo del nivel que Morgan Stanley necesita para alcanzar su objetivo de US$ 1 billón (millones de millones) cada tres años.

Las comisiones de banca de inversión aumentaron un 25% en el trimestre, con los honorarios de asesoría ascendiendo a US$ 779 millones, la suscripción de acciones a US$ 455 millones y la suscripción de deuda a US$ 407 millones.

Pick ha dicho que el negocio está a punto de una recuperación de varios años después de una desaceleración vinculada a las tasas de interés más altas.

Los gastos no relacionados con intereses fueron de US$11.200 millones en el trimestre, ligeramente por debajo de las estimaciones. Eso elevó el índice de eficiencia de la empresa (una métrica clave de rentabilidad) al 69% en el trimestre y al 71% en el año.

En su actualización estratégica anual, Morgan Stanley reafirmó su objetivo anterior de un índice de eficiencia del 70% para toda la empresa.