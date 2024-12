Rodrigo Demaria, Bank of America (Bofa): “2025 va a ser entretenido. El pipeline que tenemos de M&A nunca lo había visto”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un año marcado por la asesoría de grandes deals se apresta a terminar el country executive de Bank of America (BofA) para Latam, con excepción de México y Brasil, Rodrigo Demaria.

Entre los negocios más destacados que asesoró en 2024 está el cierre de la venta de Esmax Distribución a la saudí Aramco, en más de US$ 400 millones; el aumento de la participación de la canadiense PSP en Hortifrut en US$ 237 millones, y la enajenación del 19% de la mina Caserones por parte de la japonesa JX a la canadiense Lunding Mining en US$ 350 millones.

Según Demaria, el negocio de M&A (fusiones y adquisiciones) podría incrementarse en 2025, de la mano de un entorno global de menores tasas de interés.

“Creo que 2025 va a ser mucho mejor que el presente año. Cuando las tasas empiezan a bajar en el mundo, los spreads de crédito se comprimen y es más barato comprar”, aseguró en entrevista con DF.

“Para las grandes compañías chilenas es muy difícil seguir creciendo acá. Lo lógico es que lo hagan afuera. Al principio la diversificación fue Latinoamérica, la nueva tendencia es invertir en mercados desarrollados como Estados Unidos y Europa”.

- ¿La baja de tasas es el principal factor que impulsará el negocio de M&A en 2025 o existen otros elementos que pueden incidir?

- El primer factor es el financiamiento. Si bien las tasas siguen altas respecto de cómo estaban hace cuatro años, el crédito sobre la tasa base, también está súper comprimido.

En segundo lugar, está la desregulación. Creo que en el próximo Gobierno de EEUU, liderado por Donald Trump, habrá una mayor desregulación en el mundo financiero y energía. Y, por otro lado, habrá un aumento de tarifas.

El peso del dólar

- ¿Y en Chile, en qué industrias se podrían dar más transacciones de M&A en 2025?

- Son más atractivos los sectores que están en dólares, es decir, que no tienen tanto riesgo de depreciación de la moneda. Va a haber más demanda en infraestructura, energía, minería y agro business. Estos cuatro sectores tienen en común el dólar.

- ¿De qué tamaño serán las operaciones?

- Vienen transacciones muy grandes, grandes, y medianas. Va a ser un año muy entretenido y no solo en Chile porque lo estamos viendo a nivel de la región. Actualmente, el pipeline que tenemos de M&A nunca lo había visto.

- ¿Son operaciones que involucran a otros países o van a ser transacciones de un extranjero entrando a una empresa en un país?

- La mayoría de las transacciones serán extranjeros comprando alguna compañía en Chile o en otro país de la región.

- ¿De qué nacionalidad hay mayor interés?

- De todos lados, dependiendo de la industria.

- ¿Y particularmente en infraestructura, energía, agro business y minería?

- De todo. La verdad es que todos están mirando esos sectores en la región.

Están buscando monedas duras, que estén con un componente dólar. Imagínate entrar a Chile con el dólar a $ 600 y ahora está en $ 1.000 o sea, esa transacción no pudo haber sido buena, es súper difícil que haya sido buena, porque tuviste un 40% de depreciación. Es por eso que los extranjeros están más interesados en componentes ligados al dólar.

- ¿La mayor estabilidad de Chile asoma como un beneficio?

- El ruido político le pegó a Chile por el estallido social y el primer referéndum constitucional, después bajó mucho. En los últimos dos años y medio no ha habido mucho ruido. Chile dentro de todo está súper estable, con un 2% de crecimiento e inflación bajo control, es el país que tiene menos ruido.

Pesimismo ideológico

- El Presidente Boric habló hace unas semanas sobre un pesimismo ideológico que afectaba a los empresarios chilenos. ¿Cómo conversa esa declaración respecto a lo que estás viviendo, que más bien va en dirección contraria?

- Los empresarios buscan donde está el equilibrio en el riesgo-retorno. Y si ven algo que funciona, lo van a hacer.

Creo que hay poco de ideología. Obviamente uno quiere un país estable, que sea lo más proinversión posible, que no haya mucha inflación, y todo eso está y se ve bastante razonable en Chile. Por ende, no creo que haya pesimismo ideológico de parte de los empresarios.

- ¿Ha visto mayor interés de chilenos por invertir en el país?

- Si una compañía chilena tiene una posición dominante, es difícil seguir creciendo en lo local. Entonces, tienes que abrirte a nuevos mercados.

Para las grandes empresas chilenas es muy difícil seguir creciendo acá. Lo lógico es que lo hagan afuera. Al principio la diversificación fue Latinoamérica, la nueva tendencia es invertir en mercados desarrollados como Estados Unidos y Europa.

Volatilidad

A pesar de que Demaria afirmó que commodities como el cobre se encuentran en un buen ciclo, tras la elección de Trump, BofA bajó su proyección en 12% para el precio del metal rojo en 2025. “Sin embargo, estamos hablando de niveles de US$ 4,27 la libra, que son históricamente súper altos”, valoró.

- ¿Cómo podrían afectar a los mercados las políticas arancelarias que ha anunciado Donald Trump?

- Creo que vamos a tener una volatilidad muy alta entre enero y marzo. Trump, si hay una cosa que hace bien, es que negocia, siempre ha sido su modus operandi.

Él entiende que, si aumentan las tarifas, esto tendrá un efecto inflacionario. Tampoco querrá que haya mucha más inflación, porque si no, las tasas no bajarán y no habrá crecimiento.

Creo que finalmente habrá racionalidad y la persona que va a ser el secretario del Departamento del Tesoro (Scott Bessent) es un tipo bastante brillante.

- ¿Cuáles será los principales drivers que van a mover el mercado global en 2025?

- Depende de EEUU y lo que quiera hacer Donald Trump. No sabemos dónde van a terminar sus políticas comerciales. No creo que baje el impuesto a las empresas porque ya están bastante bajos. Lo que seguramente va a hacer es que haya mayores exenciones, por ejemplo, pasar el Capex como gasto, que eso es expansivo.

- ¿Y qué factores van a pesar en el rendimiento del mercado chileno?

- Hay cosas buenas que han pasado en nuestro país. Este año vamos a crecer, y el próximo año vamos a seguir haciéndolo. Con respecto a la inflación, si bien tuvimos la volatilidad del tema de energía, va a tender a la baja, mientras que las tasas seguirán bajando, quizás un poco menos de lo que pensábamos porque la Fed también lo hará un poco menos.

Donde se ve un frenazo en Chile es en la construcción, pero si las tasas empiezan a bajar, se va a reactivar la construcción.

Estoy cautamente optimista para 2025, pero claramente un entorno de tasas un poquito más bajas, en tanto en Estados Unidos como en Chile van a ayudar a que se destraben inversiones.