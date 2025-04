Bitcoin supera los US$ 93.000 y analistas estiman que podría volver a sobrepasar los US$ 100 mil

En tanto, señalaron otras cripto como Solana podría alcanzar niveles por encima de los US$ 260 y Ethereum, superar los US$ 5.000.

Horas antes de la publicación de las tarifas arancelarias, el pasado 2 de abril, el precio del Bitcoin se situaba en los US$ 87.301. Durante los días siguientes el valor de la moneda cayó hasta posicionarse en US$ 75.813 el miércoles 9 del mismo mes.

Esa fue la jornada en que el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció una pausa de 90 días en los aranceles. Desde la decisión del Mandatario, los precios de las criptomonedas comenzaron a mostrar una tendencia alcista impulsada por la incertidumbre macroeconómica y el debilitamiento del dólar.

Actualmente el valor de la moneda está en US$ 93.303, lo que significa un alza del 11,5%, desde el 9 de abril hasta el cierre de esta edición.

Por su parte, Solana y Ethereum presentaron comportamientos similares. Hoy se cotizan en US$ 150 y US$ 1.791 respectivamente. Para Solana esto implicó una subida de 25,9% en sus valores desde el anuncio de la pausa en los aranceles. En el mismo periodo, Ethereum registró un alza de 6,9%.

Proyecciones 2025

En su visión de mediano plazo, el CEO de Arch Finance, Nicolás Jaramillo, estimó que durante el año 2025, “el Bitcoin podría superar los US$ 100.000, Solana alcanzar niveles por encima de US$ 260 y Ethereum podría superar los US$ 5.000”.

Asimismo, el CEO de Orionx, Joel Vainstein, aseguró que es probable que el Bitcoin intente superar sus máximos históricos en el corto plazo. Lo mismo sucede con Solana, que podría ir en búsqueda de nuevos récords, “especialmente si se mantiene el impulso institucional y el interés por los ETFs de staking”, agregó.

Para quienes tengan la intención de invertir en criptomonedas, el ejecutivo de Arch Finance hizo un llamado a orientar esta acción “a largo plazo y contemplar escenarios de alta fluctuación, con una estrategia bien definida y convicción en los fundamentos”.

Razones del alza

El mercado parece “absorbido” por el impacto inicial de los aranceles aseguró el CPO de Skipo, Nicolás Pizarro. Los precios rebajados se presentaron para los inversionistas como una oportunidad de “reingresar al mercado y optimismo al considerar que las políticas de Trump podrían favorecer la adopción de criptomonedas a largo plazo”.

En el escenario actual, el Bitcoin “estaría descontando la posible pausa en las tensiones y avanzando hacia un cierre mensual positivo tras dos meses de corrección”, afirmó Vainstein. Asimismo, el alza de la moneda refuerza su rol en los grandes portafolios, “mientras consolida su legitimidad como activo estratégico”, agregó.

Esta no es la única, ya que Solana está siendo impulsado por el lanzamiento de los primeros Exchange Traded Fund (ETF) de staking en Canadá, “atrayendo a inversores que buscan rendimiento pasivo en un entorno regulado. Además, ARK Invest -empresa estadounidense de gestión de activos- ha sumado el ETF de Solana en sus fondos, lo que marca un hito en la adopción institucional” comentó el ejecutivo de Orionx.

Otra de las razones que impulsa el panorama es la elección de Paul Atkins para dirigir la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en Estados Unidos, añadió Pizarro.