Wall Street cierra con una fuerte baja al tiempo que crecen los temores sobre la deuda de EEUU

Las acciones estadounidenses cerraron con una fuerte baja el miércoles, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro se dispararon ante la preocupación de que la deuda pública se incremente en billones de dólares (millones de millones) si el Congreso aprueba la propuesta de recorte de impuestos del Presidente Donald Trump.

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con sus mayores pérdidas diarias en un mes. Las acciones de pequeña capitalización también cayeron con fuerza y el índice Russell 2000 registró su mayor baja diaria desde el 10 de abril.

La rentabilidad de los bonos a largo plazo subió tras la débil demanda de los inversionistas en una venta de US$ 16 mil millones de deuda a 20 años del Departamento del Tesoro. El rendimiento de referencia a 10 años subió 11,5 puntos básicos, al 4,597%, tras tocar durante la sesión su máximo desde mediados de febrero.

Frente a la misma operación, en tanto, el dólar prolongó sus pérdidas frente a monedas pares, como el euro y el yen. El papel alcanzó una tasa máxima de 5,047%, superior al esperado al cierre de la licitación, lo que sugiere que los inversionistas exigieron una prima para adquirirlo.

Una comisión del Congreso programó una inusual audiencia mientras los republicanos intentan superar las divisiones internas sobre recortes presupuestarios, incluyendo los aplicados al programa de salud Medicaid.

Analistas no partidistas afirman que el plan propuesto podría añadir entre US$ 3 billones y US$ 5 billones a la deuda del Gobierno federal, que asciende a US$ 36,2 billones.

"Hay numerosos titulares, y todos tienen consecuencias si se materializan", dijo Michael Farr, CEO de la firma de asesoría de inversiones Farr, Miller & Washington en Washington. "Muchas de estas amenazas se desvanecen rápidamente y los mercados intentan digerir lo importante, lo sustancial o lo que quizás sea pura fanfarronería de la administración", comentó.

Según datos preliminares, el S&P 500 cayó un 1,62% a 5.843,09 puntos; el Nasdaq descendió un 1,41% a 18.873,22 puntos; y el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1,92% a 41.856,74 puntos.

La matriz de Google, Alphabet, subió, mientras que Nvidia, Apple y Tesla bajaron.