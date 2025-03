IPSA resiste en sus niveles récord de 7.600 puntos mientras Wall Street cae arrastrado por las tecnológicas

La Bolsa de Santiago daba nuevas muestras de resiliencia este martes, ante positivas cuentas nacionales del Banco Central de Chile, mientras el negativo panorama para las empresas tecnológicas frustraba los intentos de recuperación de Wall Street.

El S&P IPSA operaba plano en 7.597,68 puntos, tras registrar ayer su vigésimo máximo histórico del año y una cuarta sesión consecutiva de ganancias. El mercado recibió positivamente las noticias del PIB del cuarto trimestre esta mañana.

"Vemos la actual dinámica económica como un factor favorable para los activos de riesgo locales, pues esperamos que las sorpresas en actividad se traduzcan en un mejor desempeño de las compañías locales y con ello en un impulso a la bolsa", escribió el head de estrategia de inversiones de Sura Investments, Mauricio Guzmán.

"Por lo anterior, el dato publicado el día de hoy reafirma nuestra convicción en el IPSA, activo que ya veníamos recomendado a inicios de este año, pues lo consideramos como una alternativa de mayor potencial frente a sus pares latinoamericanos", sostuvo.

Retomando las ventas

Afuera, Wall Street caía golpeado en buena medida por Tesla (-6%) y Nvidia (-3,2%), dos acciones de alta ponderación que dejaban al Nasdaq con pérdidas de 2% en lo que va del día. Y con ello, el S&P 500 retrocedía 1,1%, mientras que el Dow Jones bajaba 0,8%.

Tesla caía afectado por el nuevo sistema de carga de vehículos de su rival chino BYD. Advirtiendo una competencia mucho más intensa los mercados internacionales de autos eléctricos -y especialmente en China-, el broker RBC recortó su precio objetivo desde US$ 440 a US$ 320 (hoy cotiza a US$ 223) sobre el precio de la acción.

En Europa, el continental Euro Stoxx 50 retrocedía 0,7% y el FTSE 100 ganaba 0,3%.

Al cierre de los mercados asiáticos, el Nikkei de la Bolsa de Tokio saltó 1,2%, el Hang Seng de Hong Kong aumentó 2,46% y el CSI 300 de China continental ganó 0,27%.