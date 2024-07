Caída del cobre arrastra a la acción de minera de los Luksic desde sus máximos en la Bolsa de Londres

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La volatilidad experimentada en las últimas semanas en el precio del cobre está afectando el rendimiento de las acciones de Antofagasta PLC en la Bolsa de Londres, que han caído 12,5% desde que el metal rojo comenzó a perder su racha alcista a finales de mayo.

Lo anterior, se debe a que el rendimiento accionario de Antofagasta Minerals (AMSA) está altamente correlacionado con los movimientos del precio del cobre, al especializarse en este metal.

En las cuatro mineras que opera el Grupo Luksic: Centinela, Antucoya, Zaldívar y Pelambres, más del 90% de los ingresos se originan por la producción y venta de cobre.

Unida al desempeño del cobre

La analista de renta variable de Royal Bank of Canada (RBC), Laura Chan, sostuvo a DF que el coeficiente de determinación entre AMSA y el cobre es de 0,9.

Esto significa que el 90% de las variaciones en el precio de las acciones de la minera pueden ser explicadas por los cambios en el precio del cobre.

“Un aumento en los precios del cobre conduce a un aumento anticipado en las ganancias y el flujo de efectivo por acción. En cambio, la reversión en los precios del metal conduce a una caída en el precio de las acciones, ya que las ganancias y los flujos de efectivo disminuyen en relación con las expectativas”, explicó el senior portafolio manager de Janus Henderson Investors, Darko Kuzmanovic.

De hecho, desde que comenzó el rally del cobre el 9 de febrero hasta el máximo histórico alcanzado el 20 de mayo, la acción de Antofagasta PLC (conocida en la Bolsa de Londres como “ANTO”) subió 48,05%, según datos de Bloomberg.

Inclusive, cuando el cobre Comex marcó su primer máximo de 2024, el 17 de mayo, alcanzando los US$ 5,1 la libra, ese mismo día, los títulos de la minera se posicionaron en el primer lugar del índice FTSE 100, que reúne a las 100 empresas del Reino Unido con mayor capitalización bursátil, al alcanzar la mayor rentabilidad diaria con 3,55%.

En tanto, el 21 de mayo esta acción alcanzó un máximo histórico de 2.410 peniques de libra esterlina por acción.

Pero desde esa fecha hasta la actualidad, el precio del cobre ha mostrado un descenso de 12,37%, mientras que el precio de la acción ha caído 12%, ubicándose en 2.120 peniques de libra, su precio más bajo en tres meses.

La corrección en el precio del cobre, y por ende, en los títulos de la minera, ha llevado a que la estimación promedio de los agentes compilados por Bloomberg, sea de una potencial caída de la acción de 6,3% para los próximos meses. Mientras que, de un universo de 19 analistas, tres recomendaron “comprar” los títulos de la minera, nueve “mantener” y siete “vender”.

Kuzmanovic explicó que esto se debe a que “el precio objetivo se establece según las perspectivas del precio del cobre. Cualquier período prolongado de precios más bajos llevará a reducciones en los objetivos”, agregó que “el mercado vigilará dónde se establecen los precios del cobre antes de realizar cambios en las perspectivas”.

Según datos de Bloomberg, el mercado está asumiendo que los precios del cobre se mantendrán en US$ 4,33 la libra para 2024 y en US$ 4,65 para 2025, por lo que Kuzmanovic afirmó que “cualquier período prolongado por debajo de estos niveles podría llevar a reducciones en los objetivos de precios” de las acciones.

En su más reciente informe, Bank of America (BofA) aumentó su proyección del precio del cobre para 2024, pasando de US$ 4,23 a US$ 4,32 la libra.

Futuro de la acción de AMSA

El portafolio manager de Martin Currie -filial de Franklin Templeton-, Alastair Reynolds, señaló a DF que “esperamos que ANTO continúe moviéndose al ritmo de los precios del cobre en los próximos meses”.

“Anticipamos una fuerte demanda del metal en la próxima década, impulsada por el mayor uso de la electricidad a medida que el mundo se aleja de los combustibles fósiles y se dirige hacia energías renovables. Con su enfoque principal en la producción de cobre, Antofagasta PLC está en la industria correcta en el momento adecuado”, agregó.

Chan, por su parte, prevé “que el precio del cobre se mantenga elevado durante todo el año debido a las continuas restricciones de suministro y los inventarios limitados. Sin embargo, nuestra visión es más cautelosa para las mejoras de suministro en 2025 y la débil demanda en China”.

Junto a esto, señaló que debido al limitado flujo de caja que tiene Antofagasta PLC para los próximos años, por las inversiones que ha realizado en proyectos de cobre, si el precio del cobre cae alrededor de US$ 4,20 la libra y la firma sigue esta tendencia, podría ser un buen momento para entrar a invertir en la compañía.

Los expertos consultados sostuvieron que un factor que podría impactar las acciones mineras en los próximos meses es la actividad de fusiones y adquisiciones corporativas, como el fallido intento de BHP por comprar Anglo American. En esta línea, afirmaron que se espera que otros grupos mineros globales busquen aumentar su propiedad de minas de cobre.