Credicorp Capital incluye a Copec en su cartera recomendada apostando a un auge en los precios de la celulosa

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Mayo viene con cambios en el portafolio selecto de Credicorp Capital, que busca aprovechar la positiva rentabilidad esperada sobre Empresas Copec con la atención fija en los precios de la celulosa.

"Estamos reincorporando a Copec en nuestra cartera recomendada producto de un sorpresivo nuevo anuncio de aumento de precios de celulosa por parte de Suzano, principal productor mundial (de fibra corta en particular), lo que dejaría a dicha materia prima en US$ 740 por tonelada en Asia, nivel US$ 120 inferior al máximo histórico observado durante el segundo semestre de 2022", escribieron Rodrigo Godoy y Claudia Raggio, analistas de Research en Credicorp.

El cálculo de Credicorp apunta a un precio objetivo de $ 7.600 para la acción de Copec, lo que implica un potencial de retorno de 10%. Los ingresos anuales crecerían en 2024 a US$ 40 mil millones, el Ebitda a US$ 2.700 millones y la utilidad a US$ 820 millones aproximadamente.

La inclusión del papel vino con una reducción de la exposición a Bci, sobre el cual de todas formas Credicorp mantiene una visión positiva, pero tomando en consideración que ya tuvo un desempeño superior al del S&P IPSA.

Evaluación positiva

Los analistas desplegaron una serie de argumentos a favor del holding del grupo Angelini, cuya filial más rentable es Celulosa Arauco. En primer lugar, prevén que sus resultados del primer trimestre -a publicarse el jueves 9 de mayo- sorprenderán positivamente al mercado.

También valoran "la reciente venta de una parte relevante de su patrimonio forestal en Brasil a un valor muy superior al de transacciones previas, lo que permitirá a Arauco reducir su endeudamiento y preparar el camino para la eventual ejecución del proyecto Sucuriú en ese país a contar de 2025".

A esto suman "la favorable trayectoria secuencial en resultados que esperamos para los próximos trimestres, incluso asumiendo una moderada baja en los precios de la celulosa, dado los mayores niveles de producción de celulosa con la correspondiente dilución de costos fijos". Finalmente, apuntan al rezago de la acción respecto de CMPC.

El reporte de carteras anticipa una probable corrección de los precios de la celulosa hacia fines de este año, pero estimando que "será de corta vida", considerando que el mercado de este commodity entraría a ser deficitario al menos entre 2026 y 2027.