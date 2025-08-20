21% de los chilenos que tiene ingresos propios ahorra mensualmente, según estudio de Criteria y Mercado Pago
El informe reveló que las mujeres y los segmentos socioeconómicos más bajos son los con menor capacidad para acumular fondos.
Noticias destacadas
A pesar de las diferentes formas que tienen los chilenos para ahorrar, cuatro de cada cinco reconoció que no lo hace de manera sistemática, ya sea por incapacidad o por desconocimiento, según reveló un estudio de Criteria, en conjunto con Mercado Pago sobre finanzas personales en Chile.
El informe determinó que 21% de las personas ahorra todos o casi todos los meses, mientras que 34% guarda dinero cuando puede y 5% casi nunca realiza esta acción.
Según el sondeo, 40% de los encuestados no tiene ahorros guardados fuera del sistema de pensiones.
Por grupo, las mujeres (42%) y segmentos socioeconómicos más bajos (48%), son los con menor capacidad de ahorro.
Bajo el colchón
Seguridad, facilidad y liquidez son los aspectos que lideran el ranking al elegir dónde ahorrar.
Así, dentro del 60% que mantiene ahorros por fuera de las AFP, 45% admitió que guarda su dinero “bajo el colchón”, es decir, sin rentabilidad. En esta línea, el producto más usado es la cuenta corriente o vista.
Para los chilenos, la dificultad para invertir y la falta de información son las principales barreras para no preferir métodos con rentabilidad.
Al respecto, el director de mercados y consumidores de Criteria, Marco Silva, afirmó que “la mayoría de los encuestados privilegia métodos percibidos como seguros, simples y líquidos” y añadió que “estos hallazgos son clave para orientar políticas públicas y soluciones financieras efectivas”.
Cuenta de ahorro
Para las personas que optan por productos con rentabilidad, las cuentas de ahorro lideran el listado de las más utilizadas y atractivas. Le siguen los depósitos a plazo y en tercer lugar las billeteras digitales, donde destacó la de Mercado Pago como la más conocida y usada.
El director senior de Mercado Pago, Matías Spagui, aseguró que “invertir o ahorrar es solo para algunos una barrera silenciosa. Hoy la tecnología permite derribarla, pero aún falta que las personas se sientan parte del sistema”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Otra alerta del mercado laboral: advierten sobre problemas en empresas para completar vacantes
El gerente general de la OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción analizó los débiles indicadores referidos al trabajo y apuntó a la necesidad de mirar la brecha formativa de los jóvenes para revertir las cifras de desempleo.
BRANDED CONTENT
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete