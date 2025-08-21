Bolsa chilena abre al alza con repunte de SQM, pero Wall Street sufre nueva caída tras resultados de Walmart

El IPSA subía 0,3%, mientras que el S&P 500 bajaba 0,4% en una quinta sesión de pérdidas y la acción de Walmart retorcedía 5%. En la eurozona, el Euro Stoxx 50 caía tras conocerse más detalles del acuerdo comercial con EEUU.

La bolsa chilena buscaba un repunte en la apertura de este jueves, pero la de Estados Unidos caía afectada por los resultados de Walmart, también en medio de la cautela antes de que mañana viernes hable públicamente el presidente de la Reserva Federal en Jackson Hole.

El S&P IPSA abrió con un avance de 0,3% de hasta los 8.707,92 puntos, después de dos sesiones de caídas desde sus niveles récord. La recuperación de SQM-B (1,3%), que ayer retrocedió tras presentar sus resultados, respaldaba al índice local.

Bolsas internacionales

En Nueva York, el S&P 500 bajaba 0,4% en una quinta sesión de pérdidas, el Dow Jones perdía 0,6% y el Nasdaq retrocedía 0,4%. Las acciones de Walmart (-5%) caían con fuerza y dejaban una negativa huella en el Dow, después de que el minorista incumpliera las estimaciones de ganancias en el segundo trimestre.

En cuanto al calendario económico, esta mañana las peticiones de subsidios por desempleo sorprendieron al alza en EEUU, mientras que el índice de panorama de negocios de la Fed de Filadelfia fue también más débil de lo esperado.

Las bolsas europeas operaban en rojo, principalmente en la eurozona. El continental Euro Stoxx 50 caía 0,5%, especialmente presionado por el CAC francés (-0,7%), mientras que en Londres el FTSE 100 bajaba un leve 0,1%.

La Unión Europea y EEUU publicaron hoy mayores detalles sobre el acuerdo comercial que alcanzaron en julio, confirmando que la eurozona tendrá que pagar aranceles de 15% por la mayoría de sus bienes, reforzar inversiones en EEUU y comprar energía a la potencia norteamericana.

Al cierre de las bolsas asiáticas, el japonés Nikkei retrocedió 0,7% y el hongkonés Hang Seng disminuyó 0,2%, pero el CSI 300 de China continental subió 0,4%.

Este jueves empieza el Simposio Económico de Jackson Hole, que reúne a banqueros centrales de todo el mundo. La atención se centrará mañana en el discurso de Jerome Powell, el presidente de la Fed.