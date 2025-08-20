Click acá para ir directamente al contenido
IPSA abre a la baja y pierde los 8.700 puntos luego que SQM decepcionara al mercado con sus resultados

El índice caía 0,6% y SQM-B retrocedía 4,2%. El gigante del litio reportó un Ebitda de US$ 308 millones y ganancias por US$ 88 millones, menos que los respectivos US$ 334 y US$ 144 millones en las estimaciones de consenso.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 20 de agosto de 2025 a las 09:35 hrs.

