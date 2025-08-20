IPSA abre a la baja y pierde los 8.700 puntos luego que SQM decepcionara al mercado con sus resultados

El índice caía 0,6% y SQM-B retrocedía 4,2%. El gigante del litio reportó un Ebitda de US$ 308 millones y ganancias por US$ 88 millones, menos que los respectivos US$ 334 y US$ 144 millones en las estimaciones de consenso.

La bolsa chilena abrió en rojo este miércoles, tras conocerse que los resultados del segundo trimestre de SQM no se ajustaron a los pronósticos del mercado.

Después de caer ayer desde sus niveles récord, el S&P IPSA caía 0,6% hasta los 8.681,28 puntos en los primeros negocios, presionado negativamente por las acciones de SQM-B (-4,2%), que mostraban el peor retorno de la bolsa.

SQM informó un Ebitda de US$ 308 millones y ganancias por US$ 88 millones, menos que los respectivos US$ 334 y US$ 144 millones en las estimaciones de consenso. Sin embargo, elevó su proyección de ventas para este año, en momentos en que los precios del litio repuntan con fuerza desde los bajos niveles del trimestre a junio.

En Nueva York, el Nasdaq caía 0,4%, el S&P 500 bajaba 0,2% y el Dow Jones abrió plano. Las acciones de Target (-10,2%) se desplomaban, tras informar que eligió a un insider como próximo CEO para afrontar los importantes desafíos del minorista, noticia que decepcionó al mercado.

Mirando hacia Europa, el continental Euro Stoxx 50 disminuía 0,1% tras su buena sesión de la víspera, y el FTSE 100 de Londres avanzaba 0,7%.

En Asia destacó el CSI 300 de China continental, que cerró con un avance de 1,1%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong subió un leve 0,2% y, por el contrario, el japonés Nikkei retrocedió 1,5%.

Los inversionistas siguen a la espera del Simposio Económico de Jackson Hole. El evento empezará mañana, y el viernes tendrá lugar el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.