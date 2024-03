Directorio de SQM recomienda un pago de dividendo final de US$ 2,11 por acción para el año 2023

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El directorio de SQM recomendó el jueves un pago de dividendos de US$ 0,21 por acción en su reunión de accionistas de abril, para completar un monto final del 2023 de US$ 2,11 por papel.

En un documento enviado al regulador, el directorio del productor de litio indicó que el balance de pagos final del dividendo del 2023 se realizará en pesos chilenos, calculados en función del dólar observado en la publicación oficial chilena el 13 de mayo de este año.

El dividendo final considera los tres pagos realizados a los accionistas previamente este año, los que se cifraron en US$ 0,78, US$ 0,60 y US$ 0,503 por acción respectivamente, señaló el comunicado.

La próxima junta de accionistas regular de SQM está convocada para el 25 de abril.

IPSA cierra sobre 6.600 puntos en un tercer récord consecutivo y completa una histórica racha de ganancias trimestrales