Dólar modera alzas tras superar los $900 por baja del cobre en la cuenta regresiva del plebiscito

Arranca la última semana antes del plebiscito constitucional y el dólar muestra una leve tendencia al alza en la apertura del lunes, presionado por los menores precios del cobre.

Según Bloomberg, el tipo de cambio sube $ 4,43 hasta los $ 898,30, poco después de alcanzar un máximo instradiario de $ 900,86 durante la mañana.

Analistas han indicado que la última caída semanal de $ 50,72 en la paridad local se debe a que el mercado estaría incorporando los resultados de las últimas encuestas conocidas que muestran que la opción Rechazo se impondría en el plebiscito del domingo.

Bloomberg: triunfo del rechazo elevaría el apetito por riesgo en mercado de renta fija

De hecho, el peso chileno se posicionó la semana pasada como la segunda moneda más fortalecida a nivel mundial, con un avance de 5,52% respecto del dólar, aunque después de caer 7,27% la semana anterior.

El Banco Central inicia su plan semanal de operaciones cambiarias con una nueva reducción de los montos de cobertura a licitar. Las subastas de venta FX forward fijadas para esta semana son de US$ 2.450 millones, desde los US$ 2.700 millones de la semana anterior. Por su parte, se mantienen iguales tanto las ventas FX spot (US$ 625 millones) como las compras FX swap (US$ 400 millones).

Factor global

Las duras palabras en Jackson Hole del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, impulsaron la demanda global de dólares en la sesión del viernes pasado e hicieron caer los precios del principal producto de exportación de Chile.

Los futuros del cobre en Nueva York reaccionaron con una súbita caída que este lunes no hace más que extenderse: bajan 1,95% a US$ 3,62 la libra en la actual sesión.

"A pesar de que el cobre ya ha recuperado en torno al 17% de mínimos de julio, hoy se encuentra a la baja debido al recorte de las proyecciones del PIB para China por parte de una encuesta de Bloomberg, lo cual sin duda impacta en las proyecciones de demanda de metal rojo, permitiendo que el tipo de cambio suba", dijo el analista senior de mercados de XTB Latam, Juan Ortiz Godoy.

En cuanto al dollar index -que grafica el atractivo mundial del billete verde-, revirtió una serie de ganancias intradiarias para bajar un leve 0,12% hasta los 108,67 puntos.