El presidente de LarrainVial Activos AGF, Andrés Bulnes: “Yo vi que había un activo subyacente más que suficiente para pagar la deuda”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El presidente del directorio de LarrainVial Activos AGF, Andrés Bulnes, prestó declaración el 26 de agosto pasado ante funcionarios de la Unidad de Investigación de la CMF. Y allí quedó reflejada la otra versión de los hechos, pues detalló todos y cada uno de los resguardos que tomaron.

En primer término, aseguró que pidieron que fuera un fondo solo para inversionistas calificados y que debía haber una nómina de los créditos por un auditor independiente inscrito en el registro de la CMF.

“Aquí la idea era seguir los más altos estándares de las reorganizaciones judiciales, dado que el deudor estaba declaradamente en problemas con sus acreedores”, dijo.

“En retrospectiva, y si conociera el futuro, si supiera que STF iba a ser multado y suspendido por la CMF, conociera los distintos casos que han salido en prensa, obviamente no me gustaría haber tenido este fondo en nuestra cartera”.

También, pidieron que hubiera un valorizador externo de prestigio que fuera elegido dentro de los que trabajan en la AGF y que valorizara los créditos aportados y los préstamos que se iban a comprar, “que entiendo eso no lo exige la norma, pero lo pedimos igual como un resguardo adicional”.

De acuerdo con la declaración de Bulnes, la AGF solicitó que todos los créditos que entraran al fondo fueran validados por los abogados externos (Barros & Errázuriz); que los aportantes de la serie A y B firmaran los acuerdos que se habían suscrito con el deudor porque querían que todos los inversionistas conocieran los riesgos, la estructura de la inversión; y que tuvieran la mayor información posible para tomar su decisión de inversión.

“Para mí, en la toma de mi decisión como director es que yo vi que había un activo subyacente más que suficiente para pagar la deuda de esa sociedad. Esa fue la razón de negocio de mi decisión de aprobar de este fondo porque si me hago responsable de eso (sic)”.

“La coinversión no estaba asegurada”

Sobre la promesa de conversión de acciones del Grupo Patio de manera indirecta, fue categórico: “La conversión de los activos no estaba asegurada y esta era una razón de por qué estaba dirigido a inversionistas calificados y se tomaron resguardos adicionales”.

Además, afirmó que tuvieron a la vista que, previo a la creación del fondo, Grupo Patio tenía una valorización en torno a UF 19 millones, sus accionistas eran algunos de los principales grupos económicos de Chile y que muchas AGF importantes hacían negocios y tenían fondos con ellos, como Santander y BTG.

“Por lo menos en la fecha de nuestra toma de decisión como directorio de avanzar con el negocio era un activo tremendamente valioso, y muy apetecido por el mercado”.

“Sí lo aprobé porque para mí el fondo tenía una razón de negocio muy sólida, había una sociedad que tenía un problema de liquidez, pero que tenía una alta solvencia, tenía un activo subyacente, acciones indirectas de Grupo Patio, que valían más que sus acreencias (…) En Chile muchos de los grandes activos son controlados por una persona o una familia, por lo tanto, a mí no me pareció raro el factor que detrás de la sociedad San Antonio hubiera una persona”, aseveró.

Y agregó: “Lo que me importa si hay o no negocio detrás de esto, y en mi rol de director de cuál es el mejor interés para el fondo y los aportantes, esto es lo que siempre tuvimos a la vista”.

También dijo que conocía a Antonio Jalaff, dado que en su rol de presidente de LVA AGF y había ido a reuniones de trabajo en Grupo Patio “pero no tengo relación alguna con él”, apuntó.

Y aclaró que STF no tuvo rol de distribuidor contratado por la AGF. “STF es un aportante más y en ese rol se le pidió que firmara el acuerdo”, dijo.

Mirada en retrospectiva

Asimismo, apuntó a un dato temporal muy relevante, pues la estructuración del fondo durante la segunda mitad de 2022 -el fondo fue aprobado en enero de 2023- ocurrió antes de que se desencadenaran los casos STF-Factop (marzo de 2023) y Audios (noviembre de 2023).

“En retrospectiva, y si conociera el futuro, si supiera que STF iba a ser multado y suspendido por la CMF, conociera los distintos casos que han salido en prensa (Factop y la relación que tenía con STF, y esta con los señores Jalaff, el caso Audios, etc.), obviamente no me gustaría haber tenido este fondo en nuestra cartera”, cerró Bulnes.