Jack Lee, de Schroders: consumo interno y mayor liquidez bursátil incrementan exposición de las AFP en China

Datos de la Superintendencia de Pensiones revelan que a febrero de 2025, las administradoras mantienen inversiones por US$ 3.487 millones en el gigante asiático.

Las AFP chilenas han aumentado sus apuestas por el mercado de consumo chino, conocido como onshore. ¿Por qué? La respuesta está en la promesa de un crecimiento explosivo, con sectores como consumo, el industrial, de tecnología y semiconductores en constante expansión, lo que lo convierte en un mercado atractivo para la diversificación y construcción de portafolios.

En entrevista con DF, el fund manager del fondo de acciones de consumo interno “Clase A China” de Schroders, Jack Lee, aseguró que su atractivo también recae en que a diferencia de la bolsa de Hong Kong -que cuenta con mayor exposición internacional- el mercado onshore goza de una liquidez mucho más sólida.

“Shanghai en un día normal puede negociar cerca de 2 billones de renminbi (unos US$ 274,300 millones), en tanto el mercado de Hong Kong, tiene entre una décima y una octava parte del volumen de operaciones”, graficó.

El interés por el mercado onshore de China no es nuevo para los fondos de pensiones chilenos. Según datos de la Superintendencia de Pensiones, a febrero de 2025, las AFP mantienen inversiones por US$ 3.487 millones en este mercado. De ese total, US$ 1.236 millones están invertidos en el fondo China A de Schroders liderado por Lee.

En cuanto a las preferencias de los institucionales chilenos, el ejecutivo destacó que lo que más atrae son las empresas dedicadas al hardware de inteligencia artificial, como los componentes para robots humanoides y vehículos de conducción autónoma.

“Estas oportunidades de rápido crecimiento en IA son algunas de las más interesantes”, afirmó. De hecho, la exposición a este tipo de tecnologías en China, es casi exclusiva del mercado de acciones A.

“Chuan Jiango” o "Trump construye la nación"

A pesar de las tensiones comerciales a raíz de la administración Trump, Lee señaló que el impacto económico en China actualmente no es negativo.

Esto, a juicio del ejecutivo, se debe a que las políticas arancelarias todavía están en una etapa inicial y además de que muchas empresas chinas se habían preparado con antelación, incrementando inventarios y adaptándose a las nuevas condiciones.

Asimismo, aseguró que “estamos viendo algunos brotes verdes desde el año pasado, con un mayor estímulo económico por parte de las autoridades chinas, y una mejora en sectores como el inmobiliario y la inteligencia artificial”, aseguró.

Además, el Presidente Trump es visto en China de manera más positiva que negativa, incluso Lee aseguró que se le otorgó el sobrenombre Chuan Jianguo, cuya traducción sería: “Trump construye la nación”, dado que su enfoque proteccionista estadounidense ha generado más conflictos con otros países, lo que ha beneficiado indirectamente a China.

A pesar de que Wall Street enfrenta un incierto y difícil momento, con sus principales índices cayendo desde la asunción de Trump, el ejecutivo de Schroders afirmó que no se ha visto un flujo importante de inversionistas retirando su capital de EEUU y posicionándolo en China.

Sin embargo, adelantó que muchos inversionistas están reconsiderando su postura y miran con mayor interés el mercado asiatico. “Pese a las preocupaciones pasadas, el mercado chino ahora no parece tan desfavorable en términos de riesgo y recompensa, en comparación con otros países”.