Los números del holding de Warren Buffett: utilidades récord en 2023 gracias a los seguros e inversiones

Berkshire Hathaway, la sociedad de inversiones Warren Buffett informó este sábado su segunda utilidad anual récord consecutiva, gracias a que su negocio de seguros se benefició de la mejora de las suscripciones y de los mayores ingresos procedentes de las inversiones al subir las tasas de interés.

La utilidad anual alcanzó a US$ 96.200 millones, impulsada por el alza del mercado bursátil, el que, a su vez, benefició el valor de la cartera accionaria de US$ 354 mil millones de Berkshire, la cual más de la mitad está invertida en Apple. La ganancia trimestral se duplicó hasta los US$ 37.570 millones o US$ 26,043 por acción de la clase A.

El beneficio anual superó el antiguo récord de US$ 89.900 millones de 2021 (Berkshire perdió US$ 22.800 millones en 2022, cuando cayó la bolsa). Por su parte, las ganancias de explotación aumentaron 28% a US$ 8.480 millones en el cuarto trimestre, o unos US$ 5,884 por acción de clase A, y crecieron 21% a US$ 37.400 millones en el conjunto del año.

Salud financiera

En su carta anual a los accionistas de Berkshire, Buffett afirmó que los negocios de seguros de Berkshire funcionaron "excepcionalmente bien", entre ellos Geico, donde la mejora de la calidad de la suscripción de pólizas ayudó a compensar las pérdidas del año anterior.

También, ayudó a compensar el descenso de los beneficios del ferrocarril BNSF, donde el aumento de los salarios y los costos de mantenimiento crecieron a medida que caían los ingresos, y en Berkshire Hathaway Energy, presionada por litigios por incendios forestales y un clima regulador más duro.

No obstante, Buffett dio garantías a los inversionistas sobre la salud a largo plazo de Berkshire, afirmando que les será de utilidad el "extremo conservadurismo fiscal" del conglomerado de aproximadamente US$ 903 mil millones -incluyendo una participación en efectivo ahora récord de US$ 167.600 millones-.

Buffett considera que los resultados netos son engañosos, porque incluyen ganancias y pérdidas en inversiones que Berkshire no ha vendido. Berkshire también gastó unos US$ 2.200 millones en el cuarto trimestre y US$ 9.200 millones en 2023 en recomprar sus propias acciones.