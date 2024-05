Manuel Bengolea, Octogone Chile: “El escenario ideal para Chile en materia de tipo de cambio, sería que subiese el cobre y el litio, y que baje el petróleo”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La pasada fue una semana movida, pero negativa para el dólar en Chile. Si bien el martes anotó un alza de $ 19,21 en la jornada -la mayor en 14 meses-, el tipo de cambio cerró en $ 939,34 el viernes con una caída semanal de $ 11,36, según Bloomberg.

Nuevamente, la fluctuación del billete verde en Chile se vio guiada por una seguidilla de cifras económicas, tanto chilenas como desde Estados Unidos. Si el salto del martes fue impulsado por la desaceleración del Imacec local, el anuncio de la Reserva Federal y el débil reporte de empleo estadounidense marcaron la caída en las últimas jornadas de la semana.

La influencia de estas cifras jugaría un rol en la decisión de tasas de interés. “El actuar de los bancos centrales en su política monetaria es dependiente de los datos, esto es, si los datos vienen mejor, bajan más rápido las tasas, pero si vienen peor, se demoran más”, sostuvo en conversación con DF el socio y CEO de Octogone Chile, Manuel Bengolea.

Pero una vez que la situación de tasas se despeje, prevé que el mercado podría girar a fundamentales como el precio del cobre, el litio y el petróleo, actualmente contenidos por, entre otros, el carry trade.

“Vamos a volver a ver una tendencia a la desaceleración en Estados Unidos, lo cual implica una baja de tasa mayor, y que Chile está mostrando señales de que aumenta el ritmo de crecimiento. Eso juega a favor, marginalmente, de la apreciación del tipo de cambio”, sostuvo Bengolea.

- ¿Qué esperan para el diferencial de tasas entre la Fed y el BC?

-Vamos a volver a ver una tendencia a la desaceleración en EEUU, lo cual implica una baja de tasa mayor, y que Chile está mostrando señales de que aumenta el ritmo de crecimiento. Eso juega a favor marginalmente de la apreciación del tipo de cambio, es decir, de menos pesos por dólar.

- Entonces, ¿qué pasará con el carry trade y las apuestas de extranjeros contra el peso?

-Se van a empezar a desarmar, porque si hace dos o tres meses atrás el peso pagaba 11,5%, hoy está pagando cerca del 6,5%, ya no es una tasa tan alta cuando uno la compara con una tasa de 5,2% en el caso de Estados Unidos.

El carry trade ha sido súper importante, pero fue mucho más importante en el pasado. Va a empezar a salir y cuando comience a hacerlo, otras variables emergerán como las importantes.

- ¿Qué otros factores van a empezar a impactar más?

- Probablemente el mercado diga que basta con el precio de los commodities para determinar la fluctuación del tipo de cambio, y ahí van a ganar más visibilidad los precios del cobre, litio y petróleo.

El escenario ideal para Chile, en materia de tipo de cambio, sería que subiese el cobre y el litio, y que baje el petróleo.

Lo que ha sucedido en el último mes es que el cobre ha subido más de 10% y el petróleo ha bajado más de 6%, lo que es súper positivo para el peso, pero no se transmite por la relevancia del carry trade. Eso, sin embargo, se va a acabar.

Rally del metal rojo

- ¿Por cuáles otros factores el rally del cobre no ha impactado como antes?

- Uno se pregunta por qué con el cobre a US$ 4,5 la libra no tenemos el tipo de cambio en $ 700 o $ 750, y la explicación es que el litio, que es el segundo bien que se exporta, se ha mantenido solo con una leve alza en el último tiempo, no comparado con lo que ha pasado con el cobre. El cobre hoy es súper importante, pero menos de lo que era años atrás porque ahora tenemos el litio.

El otro factor importante que mantiene alto al dólar es que Chile, al ser un país exportador de commodities, debe protegerse contra los precios con una estructura de costos flexible. Pero en los últimos seis o siete años se ha rigidizado cada vez más la estructura de costos, por temas ambientales, laborales o exceso de deuda.

- En ese sentido, ¿cómo influye la deuda pública?

- Cuando aumenta la deuda pública, la variable que la ajusta es el tipo de cambio. Si vamos a seguir endeudándonos, el dólar va a seguir subiendo inexorablemente.

Aquí es donde está el factor político, porque Chile pasó de ser en 2007 un acreedor neto, es decir, le prestaba plata al mundo. Hoy le pedimos plata prestada al mundo y 40% del PGB (producto geográfico bruto) es deuda, algo que antes era cero.

Lamentablemente aquí tenemos un factor que va a hacer difícil que la baja del dólar sea más pronunciada.

Dólar y gestión patrimonial

Bengolea explicó que las perspectivas para el dólar han tomado un rol fundamental al interior de Octogone Chile, firma de gestión patrimonial que acumula asesorías por poco más de US$ 700 millones.

- ¿Cómo impactan las perspectivas del dólar en la gestión de altos patrimonios?

- Hace seis años la primera pregunta que hacían los chilenos que tenían ahorros para invertir era si hacerlo en dólares o en pesos. Lamentablemente esa pregunta hoy no ocurre, invierten en dólares y descubren que afuera el potencial de rentabilidad es alto si uno sabe encontrarlo, y hay mayor liquidez.

Además, si un cliente tiene una empresa en Chile que explica el 80% del total de su riqueza, uno sería un mal asesor externo si no le dijera al cliente que diversifique en otra moneda, donde puede obtener rentabilidades inclusive superiores a la chilena, pero además liquidez.