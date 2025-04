Mercado celebra resultados de Latam: acción sube casi 5% y alcanza máximos desde su salida del Capítulo 11

La acción de Latam Airlines despegó a nuevos máximos tras sus alentadores resultados del primer trimestre, que vinieron acompañados de renovadas orientaciones para el conjunto de 2025.

Latam subía 4,9% a $ 15,2 por acción a media mañana en la Bolsa de Santiago, vale decir sus mayores precios intradía desde que la empresa salió del Capítulo 11 a finales de 2022.

Por lejos los papeles de la aerolínea encabezaban los montos transados de hoy ($ 21 mil millones a esta hora del día), y también registraban el mejor desempeño en toda la bolsa.

Mejorado guidance

Si bien las ventas fueron ligeramente más bajas de lo esperado, Latam reportó un Ebitdar de US$ 947 millones (versus US$ 818 millones en la encuesta de Bloomberg), y una utilidad ajustada de US$ 446 millones (versus US$ 320 millones) en el primer trimestre.

Los resultados dieron cuenta de la sostenida recuperación de la empresa, con un alza de 38% interanual en las utilidades del primer cuarto de 2025, después de que estas se incrementaron casi 70% en el conjunto del año pasado respecto de 2023.

Además, en su guidance para 2025, Latam elevó su Ebitdar a US$ 3.750 millones, desde los US$ 3.400 millones anteriores, con el margen Ebitdar pasando a 24,5% desde el 23,5% previo.

"Subrayamos que el guidance mejora en términos de margen Ebitdar ajustado, a pesar de proyectar un menor crecimiento en ingresos. Con todo, creemos que la compañía tiene la capacidad de generar valor relativo, y que parte de los efectos arancelarios incluyen precios de jet fuel que continuarían impactando positivamente los márgenes de la compañía", dijeron Ignacio Sobarzo y Marcelo Catalán de Bci Corredor de Bolsa a través de un informe.

La compañía indicó también que ha estado monitoreando las reservas de tickets y que estas se han mantenido estables, aunque señaló que el escenario actual dificulta la previsión de expectativas macroeconómicas, y por lo tanto podría existir un impacto en la demanda de pasajeros y de carga, debido a los potenciales efectos tarifarios.

"La compañía ha defendido con éxito su posición en el segmento internacional, lo que desafía nuestra opinión de que es probable que los rendimientos disminuyan. Aunque los segmentos SSC, domestic Brasil y cargo mostraron ciertos signos de presión, internacional por sí solo fue lo bastante fuerte como para levantar el rendimiento consolidado", publicaron Ewald Stark y Aldo Morales de BICE Inversiones.

"Por último, sobre la base de las estimaciones de la compañía, Latam cotiza a 4 veces valor empresarial sobre el Ebitdar estimado para 2025, por debajo de un compuesto de aerolíneas mundiales, que actualmente cotizan a 4,5 veces. Sometemos nuestras estimaciones y nuestra recomendación a revisión", manifestaron.