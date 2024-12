Pablo Urzúa, country manager de Sura Investment chile: “Más que optimista, no soy pesimista.Ya estamos en una senda alcista en el sector inmobiliario”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Agosto fue un mes de importantes cambios en SURA Investments y sus filiales, destacando la llegada de Pablo Urzúa como nuevo country manager en Chile, en reemplazo de Renzo Vercelli, quien asumió como CEO de AFP Capital.

Con apenas unos meses al mando, Urzúa enfrenta un cierre de año con cifras alentadoras, pero también con desafíos estructurales.

En entrevista con DF, el ejecutivo señaló que, según datos del Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la compañía se consolidó como la institución no bancaria que captó más flujos cuando los inversionistas trasladaron sus posiciones en depósitos a plazo hacia fondos mutuos.

Sin embargo, parte de los proyectos inmobiliarios dentro de los fondos de inversión de SURA enfrentan altos niveles de vacancia, sin embargo el ejecutivo aseguró "estamos trabajando para que nuestros clientes tengan el mejor resultado posible".

A lo que añadió que lo peor de la crisis quedó atrás y anticipó una recuperación gradual del sector.

Respecto al mercado inmobiliario: “Hace poco hubo un hito importante, una AFP se compró un outlet, que ojalá sea el primero de muchas transacciones que hagan instituciones que administran las pensiones. No digo que vaya a ocurrir con velocidad, pero sí es un es un buen hito”.

- ¿Cuál es su visión del mercado inmobiliario en el corto plazo?

- Más que optimista, no soy pesimista. Ya estamos en una senda alcista en el sector inmobiliario, las tasas de interés están bajando con fuerza en Chile y en el mundo. En lo local, el sector inmobiliario presenta oportunidades, eso me tiene tranquilo.

- En el fondo “Renta Inmobiliaria III” de SURA hay edificios con un alto nivel de desocupación, ¿qué medidas están tomando para enfrentar esto?

- Tenemos tres fondos de renta de oficinas y uno de renta residencial. Dentro de los vehículos de oficinas, implementamos distintas estrategias, gestionando edificios ubicados en diversos sectores de la ciudad, algunos con mayor vacancia que otros. En aquellos con mayor vacancia, ⁠estamos trabajando para que nuestros clientes tengan un resultado lo más cercano a lo que se esperaba.

- ¿Qué estrategias concretamente?

- Trabajamos con distintos intermediarios y estamos constantemente analizando lo que ocurre para encontrar formas de reconvertir espacios dentro del ámbito de oficinas, siempre manteniéndonos en este segmento y ofreciendo facilidades a los arrendatarios para ocuparlos. Esto nos permite abordar las vacancias y cumplir con la promesa de retorno inicial para nuestros clientes.

- ¿Qué medidas están implementado para mejorar la liquidez en estos fondos?

- Estos fondos por naturaleza son ilíquidos. La manera de generar liquidez en este tipo de fondos es a través de mercado secundario en bolsa y la verdad que post estallido social, este mercado pasó de ser relativamente líquido a tener muy bajos niveles de liquidez y las transacciones que hemos visto en el último tiempo han sido a precios muy por debajo del valor real de los de los activos en general.

Entonces, diría que no nos hemos hecho cargo de esa situación en particular, porque está fuera de nuestro alcance.

Perspectiva de inversión

- ¿Qué oportunidades de inversión se abren de cara a 2025?

- Identificamos una oportunidad en la deuda privada, especialmente en instrumentos de corto plazo, como las facturas. También, destacamos la deuda privada de mediano y largo plazo, como por ejemplo, los créditos a empresas.

- La elección de Donald Trump en EEUU ha preocupado a economistas por el posible impacto de sus políticas arancelarias en el mercado chileno, ¿cuál es su visión?

- En general, los aranceles nunca van a ser bienvenidos, menos como una moneda de negociación. De todas maneras, en su mandato anterior lo hizo y el mundo siguió creciendo, el mundo suele adaptarse a las situaciones. Lo importante es que todo lo que ocurra a nivel interrelaciones, sea algo sensato y que esté a favor de la sostenibilidad.

El 2024 de SURA

- ¿Cuánto ha crecido en clientes SURA Investments en 2024?

- En SURA trabajamos con tres grandes segmentos de clientes: aquellos con patrimonios financieros inferiores a $ 200 mil; el corazón de nuestras operaciones que incluye a inversionistas entre US$ 200 mil y US$ 5 millones, donde crecimos un 15%; y, finalmente, el segmento de private wealth management, lanzado hace dos años, enfocado en clientes con patrimonios superiores a US$ 5 millones. En este último, ya gestionamos más de US$ 300 millones en activos y hemos crecido 100% en 2024.

En total, los activos bajo gestión crecieron 10% durante este año.

- ¿Cuál ha sido la tendencia de inversión de los clientes de SURA Investments durante 2024?

- Existen varias tendencias de nuestros clientes, quienes no solo buscan retorno, sino que también alternativas de fondos, simplicidad tributaria y eficiencia en la desacumulación. Una de las más destacadas actualmente son los seguros de vida con ahorro, donde administramos US$ 1.500 millones.