Renta4 ingresará a negocio de finanzas corporativas y wealth management en 2024

Dos nuevas líneas de negocios abrirá el banco de inversión español Renta4, que en Chile opera a través de una corredora de bolsa. Se trata de su ingreso a las asesorías en finanzas corporativas -con foco en medianas empresas- y wealth management.

Estas unidades se sumarán a la intermediación de acciones y bonos que hace la corredora en Chile.

El fundador y presidente ejecutivo de Renta4, Juan Carlos Ureta, conversó con DF, en el marco de su visita a Chile para reunirse con clientes y actores del mercado.

“En la década que llevamos operando en Chile hemos desarrollado básicamente la intermediación, tanto en acciones como en bonos, y todavía tenemos una capacidad de crecimiento importante. Pero claramente las áreas que tenemos que abordar en los próximos 10 años son la gestión patrimonial -donde no lo haremos con una gestora propia, sino que a través de arquitectura abierta- y la banca de inversión para empresas”, adelantó Ureta.

“Para lo que actualmente hacemos no hace falta pedir una licencia bancaria”.

Private equity

En España, en este negocio la firma está orientada al segmento de empresas medianas y en Chile replicarán esta estrategia.

“El sistema financiero chileno tiene asignaturas pendientes -el español también por cierto- como por ejemplo, generar mayor actividad de private equity (capital privado) para invertir en empresas. Este es un negocio que nos gustaría atacar en Chile al igual que las finanzas corporativas”, dijo.

“En el mundo del middle market (mercado mediano ) es donde vemos una oportunidad porque la empresa está peor atendida y por otro lado, la cercanía de una entidad como Renta4 es mucho mayor que la que puede ofrecer un banco global”, sostuvo.

De acuerdo a Ureta, las nuevas líneas de negocios de Renta4 se pondrán en marcha en 2024 y para ello iniciarán un proceso de búsqueda de ejecutivos para gestión patrimonial y finanzas corporativas.

Respecto de solicitar una licencia bancaria en Chile, ya que en España Renta4 es un banco de inversión, indicó que si bien en el futuro no descarta iniciar estos trámites ante los reguladores chilenos, “para lo que actualmente hacemos no hace falta pedir una licencia bancaria, que, además, exige tener recursos relevantes”, afirmó.

Mercados y el aterrizaje suave

-¿Cómo analiza el desempeño de los mercados en 2023?

- A partir del término de julio, se confirmó un cambio de régimen monetario estructural y no pasajero. Tanto la Reserva Federal (Fed) de EEUU , como el Banco Central Europeo (BCE) dejaron claro que no cambiarían el modelo de tasas de interés altas y, por otro lado, el mercado se convenció que no habría una recesión, pero sí un crecimiento moderado. Estos dos temas se tradujeron en caídas bursátiles y alzas en las tasas de los bonos de largo plazo.

Lo que están diciéndonos los mercados es que creen en el soft landing (aterrizaje suave) de la economía o crecimiento moderado, donde la inflación va a ir a la baja, pero no habrá deflación.

- ¿Y qué veremos en 2024 en las bolsas?

- Si se confirma el escenario de un aterrizaje suave, veremos a las bolsas en los actuales niveles.

Los drivers del mercado en el próximo año serán las tasas de interés y el crecimiento. Lo que podemos esperar es que la Fed y el BCE bajen en algo las tasas de interés a partir de marzo. Aunque eso está descontado en los precios actuales, eso será un efecto positivo.

El otro tema relevante en 2024 es el crecimiento económico, saber ¿qué pasa con la economía? ¿Se desploma o no? La tesis y lo que el mercado descuenta es que no se va a desplomar y vamos a tener un soft landing.

Constitución

- ¿Cómo proyecta el desempeño de la bolsa chilena?

- El IPSA no ha andado mal, la verdad. Este año sube cerca de 10%, por lo tanto, no es un mal rendimiento.

En el caso particular de las empresas, SQM si bien ha caído, esto ha ocurrido en todas las empresas que están vinculadas al litio.

- ¿Está barata la bolsa chilena?

- No la conozco en detalle, pero por los números generales diría que no está cara.

Hay factores del entorno, como la votación del 17 de diciembre del plebiscito constitucional que pueden afectar.

- ¿Cómo observa esta votación y los efectos en el mercado?

- Si gana la opción “En contra” sería muy negativo para la bolsa chilena, mientras que si sale el “A favor” habría cierto impulso alcista.

Es muy importante la orientación que tome Chile el 17 de diciembre porque lo que ha hecho prosperar a Chile es tener un modelo de libertad económica, democracia y un modelo de economía de mercado. En eso siempre se destacó respecto de otros países de Latinoamérica.

