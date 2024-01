SQM-B, Santander y Bci lideraron las inversiones de las AFP en la bolsa local en 2023

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La apuesta de las AFP por invertir los fondos de pensiones que administran en la acción de SQM-B se fortaleció durante 2023, en medio de una serie de factores que hicieron que el mercado mirara con atención a la minera no metálica.

De acuerdo a un informe de BICE Inversiones, las tres empresas que concentraron las inversiones netas por parte de las AFP en 2023 fueron, en este orden, SQM-B con US$ 591 millones; Santander con US$ 220 millones y Bci, US$ 211 millones.

Lo anterior, según el último informe de flujos de inversionistas institucionales realizado por la corredora, con datos a diciembre de 2023.

Justamente, los títulos de esas tres firmas se repitieron en varias oportunidades de 2023 en las carteras de las corredoras de bolsa.

“Los fondos de pensiones locales registraron US$ 1.924 millones en inversiones netas en acciones chilenas en 2023, marcando un precedente positivo para el mercado”, sostuvo a DF el subgerente de estudios renta variable de BICE Inversiones, Aldo Morales.

El ejecutivo explicó que “las AFP han vuelto a ser actores relevantes a nivel de flujos, en relación a lo que pasó durante el período de los retiros (previsionales)”.

Morales detalló que la exposición de acciones chilenas sobre el total de activos administrados sigue avanzando y alcanzó un nivel de 7,3%.

La minera no metálica

En 2018, las AFP volvieron a invertir en la acción de SQM-B luego de que tras el “Caso Cascadas” (2014), la firma salió temporalmente de la estrategia de este tipo de institucionales.

En diciembre 2023, período en que se cerró el acuerdo entre SQM y Codelco para la explotación del litio, el papel de la minera no metálica lideró el listado de mayores compras netas realizadas por las AFP.

Sin embargo, fuentes de la industria aseguraron que la apuesta de los equipos de inversiones de las AFP se venía fraguando varios meses antes, en medio del auge del litio y sus precios que habían alcanzado récord a fines de 2022.

Las inversiones realizadas entre 2021 y 2023 no fueron una excepción, ya que SQM logró cerrar el año como la empresa de mayor valor bursátil en el mercado.

La resiliencia de la banca

La banca también fue un sector que concentró las miradas de las AFP, específicamente en las acciones de Bci y Santander.

A pesar de que hubo situaciones que tuvieron impacto en la banca, la resiliencia del sector se dejó ver en la bolsa. Ni la crisis temporal de la banca regional estadounidense a inicios de 2023, ni la activación de Requerimiento de Capital Contracíclico (RCC) exigido por el Banco Central en mayo -en un nivel de 0,5% de los activos ponderados por riesgo, exigible en el plazo de un año- afectaron al sector.

Tampoco las menores utilidades que registró esta industria en 2023 respecto de 2022, disminuyeron el apetito de las AFP por invertir en estos títulos.

Acciones de retail

Además de SQM, Santander y Bci, las AFP registraron compras netas relevantes en el sector retail.

En, Cencosud, las inversiones netas por parte de las AFP totalizaron los US$ 181 millones, mientras que en Falabella fueron de US$ 121 millones.

Otras empresas que aparecen en el “Top 10” de las compras de acciones por parte de las gestoras previsionales, son los papeles de Copec, Aguas Andinas-A, Latam, Entel y Mallplaza.

Se espera que durante el primer semestre 2024, algunas de estas acciones sigan en las carteras de las AFP, ya que el viento de cola que las elevó el año pasado junto a las positivas proyecciones impulsarían las compras de acciones de SQM-B, Latam y Bci.

Mayor desinversión: Hortifrut

Por el contrario, el reporte de BICE Inversiones reveló que las mayores desinversiones estuvieron lideradas por Hortifrut con US$ 208 millones en ventas netas en doce meses.

A fines de mayo de 2023 concluyó el proceso de Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones luego de que PSP Investments cumpliera su objetivo y alcanzó más del 49% de la propiedad de Hortifrut en la oferta que el fondo canadiense lanzó por la empresa local.

El listado de compañías en que las AFP más vendieron en 2023 sigue con Banco de Chile y Enel Américas dentro del “Top 3” de desinversiones. Cierran el listado de ventas netas por parte de las administradoras la serie B de la acción de Aguas Andinas, los títulos de Cementos Biobío, AntarChile, CMPC, Volcán, Cristalerías de Chile y Clínica Las Condes.