SQM se dispara 10% en bolsa y cierra su mejor sesión desde marzo de 2022 tras fuerte alza en los precios del litio

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

SQM se disparó este miércoles en la Bolsa de Santiago, ya que toda la industria del litio fue sacudida por las expectativas de una importante restricción de oferta en China, catapultando a los títulos del sector a lo largo de las distintas bolsas.

La acción de SQM subió 9,74% hasta los $ 35.951 al cierre del mercado chileno, anotando de esta forma su mayor avance porcentual en un día desde el 3 de marzo de 2022.

Los montos transados sobre el papel superaron los $ 34 mil millones, con lo que duplicaron un día normal y abarcaron el 30% del flujo total de acciones nacionales de la sesión.

Esperado reajuste

Las noticias vinieron desde China, donde Contemporary Amperex Technology (CATL) habría decidido ayer suspender dos minas de lepidolita (mineral altamente explotado en ese país para producir litio) en la provincia de Jiangxi, según versiones dentro de la industria.

CATL es el mayor fabricante global de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía, por lo que los rumores suponen impactos significativos.

"De ser cierto, esto supondría una menor oferta en torno a 70 mil toneladas de carbonato de litio equivalente, casi el 7% de la producción anual en 2023. Los contratos de futuros de carbonato de litio saltaron con fuerza en la bolsa de Cantón, lo que a su vez conllevó un alza en torno a 10% en las acciones de prácticamente todos los productores de litio", dijo a DF el encargado del área de análisis de la industria minera en Plusmining, Andrés González.

"El eventual recorte de producción es un dato muy importante, porque hoy día el mercado de litio está inundado con oferta, y si de alguna u otra manera los excesos se van cerrando porque los precios no son atractivos para quienes están desarrollando estos proyectos, significa que naturalmente los precios deberían converger a aquel nivel en donde sea rentable para el productor más ineficiente. Es decir, US$ 15 a US$ 18 mil por tonelada", explicó el analista de commodities y forestal de Bci Corredor de Bolsa, José Ignacio Pérez.

Una cierta confirmación aportó la misma CATL, al señalar a Reuters que "basándose en las recientes condiciones del mercado de carbonato de litio, la compañía planea hacer ajustes en la producción de carbonato de litio en Yichun (de la provincia de Jiangxi)".

La mera especulación en torno a estas medidas ya había catapultado a los productores asiáticos en las operaciones bursátiles del continente.

Pero incluso con el abrupto salto de hoy, las acciones de SQM se encuentran en sus menores niveles desde 2021, en línea con precios del litio aún muy por debajo de los máximos históricos vistos hace dos años atrás.