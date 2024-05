Wall Street cierra con nuevo doble récord y altas expectativas por los resultados de Nvidia

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Wall Street cerró este martes con nuevos récords en los índices S&P 500 y Nasdaq, además de altas expectativas por los resultados que publicará el miércoles la tecnológica Nvidia sobre su primer trimestre fiscal tras un ejercicio eufórico por su liderazgo en la Inteligencia Artificial (IA).

Al término de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el S&P 500 subió un 0,25% hasta 5.321 puntos, y el Nasdaq avanzó un 0,22% hasta 16.832 unidades, en niveles nunca vistos. Mientras, el Dow Jones se quedó a las puertas con un progreso del 0,17%, ubicándose en 39.872 puntos.

Nvidia, mencionada en los últimos grandes eventos de las Big Tech como una aliada en el desarrollo de la IA, multiplicó por seis sus beneficios en el ejercicio 2024 y escaló en bolsa hasta ser la tercera empresa más valiosa de EEUU, con una capitalización de US$ 2,3 billones (millones de millones).

La tecnológica subió esta jornada tan solo 0,6% en bolsa, pero se espera que mañana al cierre de la sesión publique de nuevo buenos resultados, y los analistas creen que su cotización oscilará notablemente en reacción a esas cifras, con subidas o retrocesos de hasta el 9%.

Algunos analistas comparan la bonanza de Nvidia, que casi ha duplicado el valor de sus acciones desde que empezó el año, con la que experimentó Cisco en la burbuja de las puntocom antes de desinflarse, pero lo único claro es que ambas han decidido colaborar en pro de la IA.

Aparte de eso, el mercado sigue pendiente de la trayectoria de los tipos de interés, aunque las apuestas por la primera bajada de la Reserva Federal siguen tan lejos como en septiembre y los miembros del banco central continúan con su postura cauta y centrada los datos económicos.

Por sectores, destacó la subida de las empresas de servicios públicos como la electricidad (0,97%), que según los expertos pueden salir beneficiadas del boom de la IA por su importante sustento para los centros de datos.

Entre las 30 empresas del Dow Jones, las que más avanzaron fueron IBM (2,09%), JPMorgan Chase (2,01%) y Goldman Sachs (1,61%).

En otros mercados, el petróleo cerró a la baja hasta los US$ 79,26 el barril, el oro subió a US$ 2.425 la onza y el euro se cambiaba a US$ 1,085.

¿Se acaba el rally del cobre?

En tanto, el precio del cobre —que los últimos días ha captado la atención de los mercados por tocar los US$ 5 la libra — se estaría alejando del máximo.

Cochilco informó la mañana de este martes que el precio del metal rojo en la Bolsa de Metales de Londres llegaba a US$ 4,887 la libra (US$ 10.775 la tonelada), lo que representaba una caída diaria de 0,76%. Con todo, el promedio 2024 sigue estando por sobre los US$ 4 la libra, específicamente en US$ 4,035.

El retroceso se da en un contexto de rally del cobre. El lunes, los futuros del metal rojo subieron 0,57% a US$ 5,08 la libra al término de la jornada, logrando un máximo histórico de cierre por segunda vez consecutiva.

Por su parte, el primer día de la semana, el cobre spot marcaba un alza de 4,41% ubicándose en US$ 4,92 la libra, también un máximo histórico de cierre.